Satisfacció general entre els usuaris sabadellencs en la primera jornada amb la nova freqüència de trens als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). “Serà molt positiu, perquè a més de retallar l’estona d’espera, permet que els trens vagin més buits”, coincidien diversos passatgers aquest divendres al matí.

“Prefereixo pagar i tenir la garantia d’un bon servei”

“Vinc cada dia a treballar a Sabadell des de Barcelona i sempre agafo els Ferrocarrils”, explica la Beatriz Roig. “Visc a prop d’una parada i és la millor combinació”. Malgrat que no sabia quan entrava en funcionament la nova freqüència, coneixia la notícia i admet que va suposar una alegria. “A la tarda, quan torno, sempre m’he d’esperar més estona i ara això millorarà”, explica. “Abans agafava Renfe, però el servei és molt pitjor”, lamenta. Encara que hi hagi gratuïtat a Rodalies, detalla que continuarà optant pel servei dels FGC: “prefereixo pagar”, conclou des de l’estació de la plaça Major de Sabadell.

En el cas del Joan Llauradó, utilitza esporàdicament el servei per venir des de la Concòrdia. “Va molt bé com a metro del Vallès”, diu, com a alternativa a l’autobús. A més, assenyala, “la part bona dels FGC és que et deixen al centre de Sabadell, i això és de valorar”.

“Es molt beneficiós per a tothom”

L’Araceli Gallego agafa puntualment el tren des de Barcelona per venir a Sabadell. “No és a diari, però valoro molt positivament l’agument de la freqüència”, detalla. Normalment, viatja en cap de setmana. “Abans eren com a mínim 20 minuts entre un tren i el següent. Si es pot reduir aquest temps, és molt beneficiós per a tothom”, reivindica. “És com el metro de Barcelona”, expressa. “A més, aquest servei habitualment no falla. Són trens més fiables. Tant pel que fa als horaris com en casos d’avaries, que són molt menys freqüènts”, valora. “Des que vinc aquí, fa quatre anys, només recordo que fallés una vegada que em vaig veure obligada a agafar la Renfe. I va ser per una esllavissada”, rememora. “Trigo el mateix amb Rodalies, però m’agraden més els FGC”, sentencia.

“Als estudiants, ens va molt bé poder sortir cada cinc minuts”

“Acabo d’arribar de Nàpols i me n’he adonat ara de la nova freqüència”, admet el David. És estudiant a la Universitat Autònoma de Barcelona i viatja en tren pràcticament cada dia. “Estarà molt millor connectat. Als estudiants, ens va molt bé poder sortir cada cinc minuts”, creu. La parada, a més, està en un punt cèntric de la UAB i això agilitza el trajecte. Ell és mallorquí i es va mudar a Sabadell per la proximitat amb la universitat. “Vaig venir fa poc pel simple fet que la connexió era bona i ara encara és millor”, celebra.

El Jagraj també fa cada dia el viatge entre l’Autònoma i la plaça Major de Sabadell. “Tens la garantia que arribarà un tren i que no estarà fora de servei”, diu. “Per anar a Barcelona, té més parades que Renfe, però t’assegures lloc, és més net i vas més tranquil”.

“Abans viatjava amb Renfe, però crec que començaré a agafar més els Ferrocarrils”

La Carolina va també a la Universitat Autònoma. “Avui no ho he notat”, explicava. “Amb els Ferrocarrils estic molt contenta. Altres companys em parlen de la seva experiència amb el metro o la Renfe, que se’ls endarrereix i aquí gairebé mai hi ha problemes”, celebra. “Hi havia menys gent als trens, però el fet de ser pont és un condicionant que hi pot tenir a veure”, analitza. Encara que la Renfe sigui gratuït, descarta viatjar amb Rodalies: “tinc una parada d’FGC al costat de casa”, conclou. En el cas de la Belén, agafa el tren des de Sabadell Nord per anar a l’Hospitalet. “Abans viatjava amb la Renfe, però crec que les darreres experiències i el fet que hagi augmentat la freqüència de pas em farà agafar moltes vegades els Ferrocarrils”, adverteix. “Tot i que trigui una mica més, crec que és un servei més fiable, amb més garanties horàries”.

“Un dia històric”

Per la seva banda, l’associació per la Promoció del Transport Públic (PTP) ha celebrat també l’increment de freqüències a la línia del Vallès. “És un dia històric”, ha indicat l’entitat en un comunicat. La PTP assegura que el fet que els combois passin cada cinc minuts entre la capital catalana, Sabadell i Terrassa “optimitza la capacitat de transport” i assenyala que així “el sistema s’explota com un metro”.

Ara bé, l’associació lamenta que no s’hagi anunciat “cap millora” en cap de setmana, de manera que es manté un interval de pas de 10 minuts fins a Sant Cugat i de 20 fins a Terrassa i Sabadell. “Augmentar el servei en cap de setmana és una assignatura pendent”, demana la PTP.