El CAP Can Llong obre portes entre queixes de l’Ajuntament i dels veïns

L’esperat CAP Can Llong obrirà les seves portes la setmana que ve entre protestes i crítiques del Govern i d’entitats socials. Les dues parts qüestionen que el nombre de professionals assignats sigui suficient i denuncien que no oferirà atenció pediàtrica, ja que aquesta s’atendrà a la Concòrdia. La regidora de Salut de l’Ajuntament de Sabadell, Sònia Sada, assegura que “el CAP Can Llong neix petit i sense el personal propi. Lluitarem per tenir un CAP a l’alçada de les necessitats del barri”. L’associació de veïns de Can Llong, per la seva part, assegura que el centre és massa petit per donar cobertura i reclama que es tingui en compte el creixement del barri.

El nou equipament està ubicat a la ronda d’Europa, 522, al costat de la plaça de Còrdova. L’entrada en funcionament serà dimecres, 14 de desembre, però dos dies abans, dilluns dia 12 a les 13 h, hi haurà una visita institucional coincidint amb la jornada de portes obertes que es farà el mateix dilluns de 10 a 13 h i de 16 a 18 h perquè els veïns i les entitats puguin conèixer les instal·lacions. La construcció del CAP ha suposat una inversió de 2,5 milions d’euros a càrrec de Salut, fruit del Pacte de Salut del 2016 amb l’Ajuntament, pel qual el consistori va aportar 4 milions d’euros per millorar les Urgències del Taulí. Les obres de Can Llong, però, s’han anat endarrerint i no es van poder inaugurar ni a la primavera ni a l’estiu d’aquest any com estava previst inicialment.

La visita oficial comptarà amb la secretària d’Atenció Sanitària i Participació del Departament de Salut, Carme Bertral; l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés i la directora general de l’hospital Parc Taulí, Anna Aran, entre altres responsables del CatSalut. Coincidint amb la visita de les autoritats, la Marea Blanca a favor de la sanitat pública ha convocat una concentració el mateix dilluns, dia 12 de desembre, a les 12 h, a les portes del centre.

Un equip, dos CAP

El CAP Can Llong funcionarà com una extensió del de Can Rull i, per tant, la seva gestió també dependrà de l’hospital Parc Taulí com ja passa amb l’equipament de l’avinguda de Lluís Companys.

Això vol dir que només hi haurà un equip de professionals, que es repartirà per atendre els dos CAP, al mateix temps que part de la població que fins ara era atesa a Can Rull, passarà a ser atesa a Can Llong. Salut informa que de les 19.700 persones que fins ara tenia assignades el CAP Can Rull, en una primera fase 3.400 passaran al de Can Llong i progressivament aquesta xifra anirà augmentant i Salut es compromet a què també ho faci el nombre de professionals.