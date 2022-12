L’invicte CE Mercantil: acumula un any just (29 partits) sense perdre a la lliga

El CE Mercantil fa un any just (29 partits consecutius) sense conèixer la derrota en lliga. L’11 de desembre del 2021 perdia per 1-0 al camp de l’Escola Futbol Tàrrega. Es convertiria en l’única derrota de la passada temporada a Preferent i també l’última de l’equip dirigit per Marc Sala en competició de lliga. Acumula, sense comptar la Copa Catalunya i amistosos, un total de 29 partits consecutius sense conèixer la derrota.

Aquest diumenge es compleix un any just i podria arribar a la trentena si no cau davant el Gimnàstic Manresa (16.30 h) al Municipal d’Arrahona Merinals-Joan Murtró.

L’equip mercantilista és ara mateix segon a la taula del seu grup de Lliga Nacional amb 18 punts, fruit de 4 victòries i 6 empats, l’últim molt meritori al camp del Barcelona B, on va igualar un 2-0 advers en la segona meitat. “Aquest partit resumeix el caràcter dels nois. Mai es rendeixen i lluiten fins a l’últim segon de cada partit”, explica el màxim responsable tècnic, Marc Xala. Un altre peça clau és el director esportiu, l’experimentat Carlos López.

Mentalitat guanyadora

L’any passat van signar la temporada gairebé perfecte: 28 victòries, 1 empat i 1 derrota, amb 101 gols a favor i 17 en contra. Tot i els obligats canvis per qüestions d’edat, Xala destaca un factor clau: “Hem mantingut bona part del bloc i els jugadors del juvenil B i les incorporacions han mantingut la mentalitat guanyadora, d’ambició màxima. El fet de no perdre també ajuda a tenir una enorme confiança”.

La consistència defensiva és un aspecte clau per mantenir aquesta trajectòria. “Som un equip sòlid, que domina els diferents temps i registres d’un partit i encaixem poc. Això ens converteix en un rival difícil de guanyar”.

Ara mateix ocupen posició d’ascens a la Divisió d’Honor, però Marc Xala no vol afegir pressió. “Aquest no és l’objectiu del club ni ningú ens ho demana. Precisament el fet de jugar sense pressió ens afavoreix i l’equip gaudeix més del joc. Sabem que la tensió augmentarà, però ara no ens preocupa”, reflexiona. Un equip amb mentalitat guanyadora.