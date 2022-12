Illa reclama la ronda Nord de Sabadell i Terrassa per aprovar els pressupostos

Desbloquejar el projecte de la Ronda Nord. Aquesta és la nova demanda que planteja Salvador Illa per negociar els pressupostos amb Esquerra. Així ho ha explicat el socialista durant una entrevista amb l’agència EFE, en la qual ha expressat que “no em sento responsable que Catalunya no tingui un pressupost en vigor l’1 de gener de 2023”.

Bloqueig “electoralista”

Illa ha destacat la voluntat del PSC per arribar a un acord; tot i això, ha contradit les últimes declaracions d’ERC que afirmaven un acostament de postures. “Estem al principi, encara queda molt per recórrer”, ha declarat. Pel que fa a la Ronda Nord, el cap de l’oposició catalana ha titllat “d’electoralista” les actituds del Govern: “la bloquegen pels seus interessos en contra de la voluntat molt majoritària dels responsables institucionals de Sabadell i Terrassa i de la seva societat civil”.

La ronda Nord connectaria Terrassa amb Castellar per Sabadell i permetria enllaçar la comarca amb el Baix Llobregat nord –Sabadell i Martorell– en només vint minuts. En clau sabadellenca, la ronda suposaria desviar 20.000 cotxes de la Gran Via, avui al llindar del col·lapse. No obstant això, encara no hi ha un traçat definit.

En cas d’arribar a un acord, els socialistes exigiran garanties per escrit. Tot per una negociació, que, com ha puntualitzat Illa serà estrictament pressupostària i no estarà condicionada a altres temes