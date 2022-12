Tallers d’autodefensa femenina: “T’ensenyen a saber com actuar i reaccionar”

Aquest dissabte el gimnàs Bàsic Factory ha acollit un taller d’autodefensa femenina. Dirigit per José Luís Juárez, membre del sindicat policial SUP, l’esdeveniment ha ensenyat a 55 dones tècniques de defensa personal per prevenir i reaccionar davant agressions masclistes. “Són cursos sense ànim de lucre, ja que els beneficis els donem a víctimes de violència de gènere”, ha explicat José Luís. “Els casos estan augmentant i el que volem és mirar d’aportar alguna solució per petita que sigui”.

Durant els entrenaments hem pogut parlar amb dues participants, Rocio i Vanessa. La primera ens ha explicat com l’entrenament la va ajudar: “Van intentar atracar-me amb una navalla, gràcies a una de les tècniques el vaig poder apartar i crec que és molt útil”. Per la segona saber-se defensar és molt important: “Tothom n’hauria de saber, ens ensenyen a saber com actuar i reaccionar”.

Els cursos van començar ja fa 15 anys i donen formacions amb ajuda dels diferents cossos policials. Amb la d’enguany aquesta ha estat la 8a edició celebrada a gimnasos de Sabadell. La voluntat de José Luís és professionalitzar encara més els cursos i comptar amb més especialistes.

