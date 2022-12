Les intenses nevades que han caigut a Londres en les últimes hores han deixat diversos vols cancel·lats. L’Adrià Egea és un dels afectats. El seu avió havia de sortir diumenge a la tarda des de la capital del Regne Unit, però es va anar endarrerint fins que les condicions climatològiques van fer impossible que s’enlairés. “Vam arribar a embarcar a l’avió, just abans de les 3 hores de retard perquè la companyia no hagués de pagar indemnitzacions. Quan ja estàvem esperant a l’interior, va començar a nevar. Han utilitzat el temps com a excusa”, denuncia.

Aquest vallesà havia de viatjar amb Ryanair de tornada a Barcelona. Després de baixar de l’avió, sense respostes i amb el caos desencadenat a l’aeroport d’Stansted, va quedar atrapat sense alternativa ni lloc on dormir. “Hem acabat passant la nit tirats a l’aeroport”, ha manifestat en conversa amb el Diari. “No pot ser que ens tractessin com ho van fer. No ens portaven ni tan sols menjar”, lamenta.

Dues nits més a Londres

“Ens haurien d’haver avisat amb més marge”, considera davant les condicions detectades durant el diumenge, en què la boira es va manifestar durant la jornada “La neu no pararà de caure fins al dimarts al migdia. Per tant, s’hauran de netejar les pistes i tot apunta que a partir del dimecres podran tornar a operar amb normalitat”. Per això, ha optat per buscar un hotel pel seu compte per passar aquestes dues nits en què ja havia de ser a casa. “Tots els hotels que estan a prop de l’aeroport no tenen habitacions lliures. Hem hagut de recórrer a un que està més lluny”, detalla.

Després de diverses gestions, ha agafat un vol de tornada amb la companyia Easyjet pel dimecres al migdia. Tot i això, assegura que recorrerà els passos pertinents per reclamar una devolució dels diners a Ryanair. “Hi ha molta gent que està com jo i la situació és molt caòtica”, analitza. En el seu cas, precisa, té sort de no tenir cap compromís a Catalunya, com ha passat a altres companys també afectats per la situació.

Afectades les sortides des del Prat

Les nevades que aquest diumenge i aquest dilluns afecten el Regne Unit han obligat a suspendre almenys 26 vols entre Catalunya i Londres, segons l’aplicació flightradar24. Fins a aquest migdia, s’han suspès 24 dels 95 vols previstos entre l’aeroport del Prat i els aeroports de Londres entre diumenge i dilluns, dels quals 14 amb Heathrow, set amb Gatwick i tres més amb Stansted. A més, dos dels quatre vols previstos entre Girona i la capital britànica també s’han hagut de cancel·lar. Per aerolínies, la més afectada des del Prat és British Airways, amb 14 vols, seguida d’Easyjet, amb sis, Ryanair, amb tres, i Vueling amb un.

Després la nevada d’aquest diumenge, Stansted va optar per tancar les instal·lacions per poder retirar la neu de les pistes mentre que d’altres aeroports, com Gatwick, ja ha avisat de possibles alteracions en els horaris per aquest dilluns.