L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans s’ha declarat “municipi lliure de violències masclistes”. Ho ha fet amb un gest simbòlic, instal·lant a les entrades per carretera de la localitat unes plaques de color morat amb aquesta llegenda. Es tracta d’una declaració expressa del compromís local en la lluita contra aquesta xacra.

La finalitat d’aquesta iniciativa és conscienciar la ciutadania de la necessitat d’acabar amb la violència masclista. En aquest sentit, la regidora d’Igualtat, Patricia Freire, ha posat èmfasi en el paper de les institucions per “fer tot el possible per aportar els recursos necessaris de cara a frenar aquests comportaments violents”.

Iniciativa en altres municipis

I ha assenyalat que aquestes plaques són “una contribució més per fer pedagogia” i “visibilitzar un problema greu que s’ha d’erradicar”. Palau-solità i Plegamans va aprovar, per unanimitat, a la sala de plens, en la sessió del juny de 2021, el II Pla d’Igualtat de gènere per a la ciutadania (2021-2024).

Aquests elements no són nous al Vallès Occidental, a Sabadell fa una mica més d’un any es van col·locar senyals de trànsit també als accessos a la localitat, però amb el missatge: “Sabadell sense violències masclistes ni lgtbifòbiques”. Igual que a Polinyà, on s’hi pot llegir “STOP violència de gènere”.