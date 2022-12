‘Projecte Schubert’ aterra al Teatre Principal aquest divendres

Projecte Shubert, que arriba al Teatre Principal divendres (20h), de la mà de Joventuts Musicals de Sabadell, neix de la voluntat de retre homenatge a Franz Schubert amb motiu del 225è aniversari del seu naixement.

L’integren cinc apassionats per la música de cambra, dels més destacats de la seva generació, amb trajectòries fortament consolidades com a intèrprets i com a docents. Són membres d’algunes de les principals agrupacions musicals del país i apareixen regularment com a solistes o com a músics de cambra a les sales i festivals més importants d’Espanya i d’Europa: Maria Florea, violí; Lara Fernández, viola; Daniel Claret, violoncel; Joaquín Arrabal, contrabaix; Àlex Ramírez, piano.

En aquesta ocasió, al Teatre Principal de Sabadell, s’uneixen per primer cop en un escenari, amb el quintet «La Truita», de 1818, una de les obres cabdals de la música de cambra de tots els temps, com a eix del programa.