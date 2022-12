Sabadell aprova el nou pla de protecció del patrimoni, però li reclamen pressupost per conservar-lo

El Govern de Sabadell ha aprovat al ple municipal d’aquest mes de desembre el nou pla de protecció del patrimoni local. El plenari ha donat suport per unanimitat a la proposta, ara aprovada de forma provisional a l’espera del vist-i-plau definitiu de la Generalitat de Catalunya, que es preveu que arribi en els pròxims mesos. L’oposició, tot i valorar molt positivament el nou pla, subratlla que falta dotar-lo de pressupost per mantenir els elements protegits.

Amb aquesta actualització del pla anterior s’incorporen elements a protegir i es complementa la protecció que ja tenien altres. També es facilita la interpretació dels nivells de protecció i què es pot fer i no en cada cas per part de la ciutadania i les persones interessades; i s’incorpora una categoria de béns d’interès socials i etnològics i una nova tipologia d’entorns urbans. En total, hi ha 868 béns protegits, 587 dels quals són arquitectònics.

La regidora d’Urbanisme, Mar Molina, subratlla que “és un document molt ambiciós que aposta per una visió actualitzada i exigent del patrimoni local”, i considera que “no hem de renunciar a protegir per falta de recursos”.

L’oposició demana pressupost

ERC, Crida i Junts han votat a favor d’aprovar el pla de patrimoni, mentre que Ciutadans s’ha abstingut. Des de la Crida, la seva portaveu, Nani Valero, ha remarcat ara “el repte és la obligació del Govern per determinar part del pressupost a la protecció del patrimoni”. I ha posat en valor les al·legacions presentades per l’Entesa -formació vinculada a la Crida- gràcies a les quals s’han protegit elements com el refugi antiaeri del Pau Vila, entre altres.

Des de Junts, el seu portaveu, Lluís Matas, ha incidit en què “cal pressupost, perquè sinó tenim una sèrie d’elements que estan en unes condicions que potser no haurien d’estar. Tenim edificis catalogats que en alguns casos cauen a terra”. Matas també reclama facilitats per poder tirar endavant iniciatives que donin ús a espais protegits. Ciutadans s’ha abstingut a la votació, en la qual el seu regidor José Luis Fernández ha coincidit en què “el pla és perfecte, però s’ha de trobar la manera que els edificis tinguin vida. Ens és impossible assumir més patrimoni perquè no el podem rehabilitar”.