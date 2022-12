La posada en marxa del nou CAP Can Llong segueix generant crítiques i a la plantada de l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, s’hi ha sumat una nova reprovació, més vehement: “És una presa de pèl el que la Generalitat ens ha fet”. Així ho ha manifestat durant la celebració del ple ordinari de desembre, dut a terme aquest dimarts, i ha afegit, “ho hem dir alt i clar”.

Farrés, després del primer torn de paraula, en la moció del PSC sobre aquest equipament, presentada juntament amb la Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell (FAVS) -ha acabat aprovada per unanimitat-, ha agafat el micròfon i ha carregat durament contra el Govern. “Un ambulatori s’obre amb personal i si no hi és, no s’obre” i ha seguit, “i ens venen amb la història de personal de primària […] Siguem sincers, no s’han contractat professionals“. “Ens tracten com si fóssim burr2os”, ha finalitzat.

Els republicans, a la diana

Per últim, ha demanat que ERC “faci de pont”, i se sumin, en una futurible reunió amb el conseller Manel Balcells. Un correctiu de l’alcaldessa que ha arribat després que la regidora d’ERC, Glòria Llobet, hagi defensat aquesta posada en marxa i la política en matèria de salut de l’executiu català, tot i que ha admès que “estem pressionant” per aconseguir millores i “com a mostra votarem a favor de la moció”. I és que Llobet ha recordat que Salut ja va indicar que “si és necessari hi hauria més personal i serveis”, cosa que li ha replicat el primer tinent d’alcaldessa, Pol Gibert, “sembla la representant de la Generalitat i no regidora” del consistori.

Els republicans han estat la diana de tots els retrets, expressats de diverses maneres, el mateix Gibert ha qualificat de “maltractament” a la ciutat i ha enumerat la concentració de pediatria i el consultori del Poblenou, entre d’altres. Mentre que el portaveu de Cs, Adrián Hernández, ha repassat un informe del Departament de Salut en què el CAP Can Llong “és la millor alternativa per ampliar la insuficiència infraestructura del CAP Can Rull, és a dir, ja ho admeten”.

La FAVS ha exigit un “gir de 180 graus” i que s’integrin personal de medicina, infermeria i pediatria, perquè el centre d’atenció primària “sense professionals sociosanitaris no és un CAP” i ha qualificat “d’una justa reivindicació”.

Gabriel Fernàndez es pronuncia

Per la seva part, l’alcaldable d’ERC a Sabadell, Gabriel Fernàndez, s’ha pronunciat a través de les xarxes socials, reiterant la invitació a Farrés per reunir-se amb el conseller Balcells. “Com li he dit en altres ocasions, i tant que hi pot comptar” ha dit.

Fernàndez no va poder assitir al ple d’aquet dimarts perquè s’ha hagut de sotmetre a una intervenció quirúrgica.

Com sap, alcaldessa @socmartafarres, avui no era al #plesbd (cirurgia). Tot i això, s’hi ha adreçat a mi perquè l’acompanyi a trobar-nos amb l’HC @manelbalcells. Com li he ofert en altres ocasions, i tant que hi pot comptar. Espero el seu truc. 🟨 #LAlcaldeDeLaGent

🧅 #Sabadell — Gabriel Fernàndez i Díaz 🎗 #GovernRepublicà (@GabrielFerDiaz) December 13, 2022