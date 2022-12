Tornen els pessebres a Castellar amb una nova temàtica: els invents de la humanitat

Un any després, torna l’exposició dels pessebres a Castellar, que ja es pot visitar des de fa uns dies. Tot i ser un esdeveniment cíclic, mai es fa monòton ni avorrit, ja que cada any el Grup Pessebrista de Castellar estrena una temàtica concreta per tal que els diorames siguin els més innovadors i disruptius possibles.

Enguany, en l’exposició, que té lloc al mateix local de l’entitat, es poden veure pessebres amb les escenes bíbliques acompanyades d’invents o descobriments de la humanitat, que són la temàtica escollida. En total, hi ha 15 diorames que contenen una mostra d’invents i descobriments de diferents èpoques històriques: la pólvora, la vacuna, la impremta, el papir o el telèfon són només alguns d’ells.

A més, alguns diorames compten amb efectes especials, com poden ser la pluja i l’enfosquiment del cel. “El fet de fer diorames amb una temàtica concreta engresca molt a la gent. Sempre intentem innovar per mirar de sorprendre a les persones que visiten l’exposició”, explica el president del Grup Pessebrista de Castellar, Joan Juni.

L’entitat calcula que en aquestes alçades, l’exposició ha tingut un 30% més de visites que el mateix període de l’any passat. I el més curiós és que, segons Juni, més de la meitat de persones que van a veure la mostra de pessebres són de fora de Castellar i, fins i tot, hi ha algun visitant internacional.

Més de 500 hores de treball

Així mateix, Juni posa en valor el treball que hi ha darrere de cada pessebre. “Hi ha diorames que han requerit més de 1.000 hores de feina. Per exemple, en el meu cas, vaig començar a treballar amb el pessebre el mes de maig”, apunta.

El compromís de les persones que formen part del Grup Pessebrista de Castellar, que en són prop de 70, és molt gran, assegura el president de l’entitat. A més, el relleu generacional està assegurat, ja que bona part dels pessebristes són joves de més de 12 anys. “La majoria d’entitats pessebristes els costa trobar joves interessats a fer pessebres. Per sort, no és el nostre cas. A banda, a la nostra entitat hi ha més dones que homes”, remarca Juni.

L’exposició està oberta cada dissabte i diumenge, fins al dia 22 de desembre, i a partir d’aquest moment, estarà oberta cada dia de la setmana, els laborables de 17 h a 20 h, i els dissabtes, diumenges i festius, d’11 a 13.30 h i de 17 h a 20 h. El dia 5 de gener serà l’últim dia per poder veure-la.