Obre un nou local d’oci nocturn a Sabadell

Després de diverses setmanes de promoció a través de les xarxes socials, el nou local d’oci nocturn a Sabadell ja té data d’inauguració. ‘Callao’ s’estrenarà el pròxim 23 de desembre a la nit i està previst que obri també els festius del 24 i el 25 d’aquest mes.

L’establiment, situat a la zona del polígon Sud-oest de la ciutat, tindrà llicència per obrir des de les 22 fins a les 3.30 hores de la matinada i, segons ha precisat al Diari un dels impulsors, aixecarà la persiana els divendres i els dissabtes de manera regular. El local es presenta com un bar de copes amb música i ambient de festa, orientat a persones majors de 21 anys.

El cartell de ‘Callao’ ja llueix des de fa uns dies a pocs metres de Casa Fuster, al pont número 1 de la Gran Via. Per la seva ubicació, pretén ser un punt atractiu per als joves sabadellencs i del Vallès que busquin una sala d’oci sense necessitat de realitzar un gran desplaçament.

Una zona atractiva

Tal com detalla el pla d’usos presentat fa uns mesos per l’Ajuntament de Sabadell, la zona on s’ubica és una de les que té més potencial per guanyar discoteques d’unes certes dimensions i pubs (fins a 500 persones d’aforament). A tocar de la Gran Via i de la C-58, presenta bones connexions amb transport públic (Rodalies R4 a Sabadell Sud). Segons una primera previsió realitzada per l’Ajuntament a començament d’aquest any, allà s’hi podrien situar fins a tres nous locals. “Creixerà l’oferta mentre es garanteix el descans dels veïns”, manifestava aleshores la regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molina.

‘Callao’ irromp a l’indret amb l’objectiu d’allargar les hores d’obertura de Paradox Eclipse, un restaurant on es poden fer reserves per a celebracions en grup. Els impulsors del nou espai no descarten que el renovat local doni també cabuda a aquest tipus d’esdeveniments i trobades privades.