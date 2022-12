Un bar del Passeig: “Volem que ens concretin quin és l’espai de la nostra terrassa”

“Uns ens diuen A i els altres, B. I nosaltres ens juguem la nostra llicència”. Els propietaris d’un establiment del passeig de la Plaça Major reclamen que es marqui a terra els límits que ha d’ocupar la seva terrassa després de diversos tocs d’atenció per part de tècnics de l’Ajuntament un cop s’ha obert el nou espai.

“Volem que siguin concrets. Un, ens demana que deixem 1,5 metres de distància al darrere per a la sortida de seguretat. Un altre, que hem de quedar-nos com estem”, destaca Sehmus Can, des de l’establiment.

La família propietària del bar assegura que “s’ajusten a la seva llicència” i consideren que, amb la inauguració del nou passeig de la Plaça Major, el control sobre la terrassa s’ha “incrementat”. “Ara hem de guardar totes les cadires i taules a dins. La resta d’establiments de Sabadell no ho fa”, lamenta Gamze Can.

No ho comparteix l’Ajuntament de Sabadell, que sosté que s’ha fet un toc d’atenció als establiments que han sobrepassat l’espai concedit a la llicència. Mentrestant, aquests hostalers sostenen que estan fent les coses bé. Com a solució, creuen que cal marcar els límits a terra per evitar confusions. “No volem perdre la nostra llicència”, defensen.

Més espais per a terrasses

A Sabadell hi ha 574 bars i restaurants, segons els darrers registres municipals, i més de la meitat (325) disposen de terrassa. En total, 139 d’ells van poder-se acollir després del confinament (i fins al maig del 2022) a una ampliació del 50% de l’espai públic per ubicar taules i cadires i garantir la distància de seguretat oportuna.

Però amb la fi de les restriccions, les terrasses van tornar a adoptar la seva forma habitual. A banda, el paquet de mesures que l’Ajuntament va aprovar per mitigar els efectes de la covid sobre bars i restaurants de la ciutat també va aprovar una bonificació del 75% en la taxa de terrasses fins a acabar la campanya d’hivern 2021-2022, que finalitzava el 30 d’abril.