Aquest pròxim 2023 se celebraran eleccions municipals a Sabadell. Hi ha un ampli col·lectiu, però, que no podrà votar pel seu origen. Amb aquest punt de partida, la Crida per Sabadell ha impulsat una campanya per posar sobre la taula aquesta realitat a la ciutat.

La formació ha presentat aquest dijous una iniciativa a través de les xarxes socials mitjançant la qual s’estableix contacte amb les diferents entitats que treballen amb persones nascudes a altres parts del món, però que viuen i es relacionen a Sabadell.

📽️ Dret a vot de les persones migrades El racisme institucional no permet votar a totes. “T’animem a que participis de la política, no només un cop a l’any, votant, sinò cada dia. Reforcem els col·lectius que hi ha a la #Sabadell i lluitem pels nostres drets.”#unaveïnaunvot pic.twitter.com/OTwf1T4cBl — Crida per Sabadell (@CridaSabadell) December 15, 2022

L’acció té un doble objectiu. D’una banda, servir informativament a les persones migrades per reivindicar que la llei els permet votar i exposar com poden exercir el seu dret. Per l’altra, pretén denunciar un racisme institucional que emergeix impossibilitant el dret a vot.

“Qui viu a Sabadell, té dret a votar a Sabadell”

El candidat a les llistes de la formació pel 2023, Allan Contreras, ha lamentat que al voltant de 15.000 persones no poden exercir el dret a vot pel seu lloc d’origen. “Això és racisme institucional. Qui viu a Sabadell, té dret a votar a Sabadell”, reivindica.

La formació alerta que aquesta restricció suposa una vulneració del dret fonamental motivat pel lloc de naixement de les persones, considerant-ho una mostra més de racisme institucional. “Defensem el dret a vot de les persones migrades com a imprescindible per esdevenir una democràcia real en una societat justa i igualitària”, ha remarcat Contreras.

Alhora, la iniciativa ha de servir com a suport per al teixit d’entitats que treballen a la ciutat i que observen aquestes vulneracions de prop en el seu dia a dia. El projecte es presenta a més a escassos dies que es commemori el dia internacional de les persones migrants, aquest pròxim 18 de desembre.