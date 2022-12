L’Escola Pia, obligada a guanyar a Ripollet

Les cinc derrotes en els darrers sis partits, coincidint amb un Tourmalet molt exigent, que ha dut a l’Escola Pia a enfrontar-se als equips de la part alta, fa que el partit d’aquest dissabte a domicili davant el Ripollet, rival directe en la lluita per sortir del descens, sigui una autèntica final per al conjunt de Pedro Donoso, si vol cloure l’any amb un bon resultat. L’ambient que es respirarà a la bombonera ripolletenca serà un hàndicap amb el qual hauran de conviure els de Can Colapi.Guanyar podria implicar sortir del descens i deixar el Ripollet, penúltim classificat, a quatre punts.

Més tranquil·les baixen les aigües al carrer dels Montcada, on tot i la golejada encaixada davant el Canet de Mar (7-2), els jugadors d’Adri Sánchez estan consolidats a la zona mitjana, abans de rebre aquest dissabte al pavelló del Nord el Manresa. Un duel no menys important per als ‘nedadors’, que depenent del resultat hauran de mirar cap amunt o cap avall, abans d’abaixar el teló d’aquest 2022. Al seu davant, un conjunt manresà cridat a lluitar per entrar al play-off d’ascens, amb un bloc compacte i de poques fissures. Un partit especial per al tècnic castellarenc Borja Burgos, ara a la banqueta del Manresa, que s’enfrontarà a alguns dels seus exjugadors la temporada passada, quan aleshores ocupava la banqueta del Club Natació Sabadell.