Salut es compromet a augmentar el personal del nou CAP Can Llong, criticat per la falta de metges

El Departament de Salut es compromet a ampliar la dotació de personal del nou CAP Can Llong. És la principal conclusió de la reunió a tres bandes que s’ha celebrat aquest dijous a la tarda entre el conseller de Salut, Manel Balcells, l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, i el portaveu i alcaldable d’ERC a la ciutat, Gabriel Fernàndez, a la seu de la conselleria, a Barcelona. Les dues parts s’han emplaçat a una nova reunió el mes de febrer per acabar de tancar els detalls de l’acord.

L’obertura del CAP Can Llong ha generat crítiques des del Govern de Sabadell perquè el nou equipament neix sense una dotació de personal pròpia i a remolc del de Can Rull. Per això, Farrés va instar Fernàndez a facilitar una reunió amb el conseller de Salut, d’ERC com ell, en el ple municipal d’aquest passat dimarts.

Dit i fet, després de la trobada Marta Farrés ha afirmat que Salut s’ha compromès a fer una “revisió generosa de les ràtios de professionals” perquè el CAP Can Llong “estigui ben dotat”, sense que això vagi en detriment de la resta de centres d’atenció primària de la ciutat.

Per la seva part, Gabriel Fernàndez ha explicat que “tot i que la ràtio de metges per pacient a Sabadell és superior a la mitjana del país, el CatSalut s’ha compromès a augmentar-la en el cas del CAP Can Llong amb l’assignació de més professionals”. I ha afegit que, a més, Salut millorarà el funcionament de l’atenció telefònica als usuaris als CAPs Centre i Concòrdia“, i als altres que ho requereixin, ja que és una de les principals queixes dels veïns perquè les línies acostumen a estar saturades.

A la reunió també hi han assistit la secretària d’Atenció Sanitària i Participació, Carme Bertral; el regidor d’Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés, i la cap de coordinació d’Alcaldia, Presidència i Drets Socials, Eva Vilarrubí.