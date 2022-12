La Cap d’Any Race amplia l’oferta atlètica i reforça el vessant solidari

L’onzena edició de la Cap d’Any Race ja ha iniciat el seu last rush, aquest divendres a la Casa Duran, amb la presentació de la cursa atlètica del pròxim 31 de desembre. Amb més de 650 inscrits, quan encara queden dues setmanes per al tret de sortida, WeRun Team, l’entitat organitzadora, ha anunciat que enguany s’incorpora la distància de 10 quilòmetres, absent des del passat 2019, que s’afegeix a les ja habituals de 5 km i les tres curses infantils. La sortida de les proves de 5 i 10 quilòmetres serà a les 17 h davant del Pavelló Poliesportiu de Cal Balsach, a la plaça Creu Alta, i està obert a tothom més gran de dotze anys.

“Som una alternativa real i la segona de tot Catalunya amb un nombre més alt de participants. Som el campionat del món de les curses populars i se celebra aquí, a Sabadell, a casa nostre”, ha assegurat el project manager, Aleix M. Ribell. Enguany, el recorregut (1 volta per a la cursa de 5 km i 2 per a la de 10 km), amb inici i final a la plaça de la Creu Alta, tornarà a recórrer els carrers més concorreguts del centre de la ciutat, com són l’avinguda onze de setembre, la via de Massagué, el passeig de Manresa, el passeig de la plaça Major, La Rambla, la plaça Sant Roc o la ronda Zamenhof. “Vull encoratjar a tothom a participar-hi, perquè sí, ho som, l’alternativa real a la Sant Silvestre de Barcelona”, ha afegit la regidora d’Esports de l’Ajuntament de Sabadell, Laura Reyes.

Tasca social i sostenible

Pel que fa al vessant solidari i social de la Cap d’Any Race, l’augment del pressupost, gràcies als diversos patrocinadors i a l’aportació de Visit Sabadell –prop d’un 20% del total–, permetrà que sigui una autèntica festa, on les guests stars –Llaminer, Bussi i el Gran Germán–, juntament amb diverses batucades a diversos punts del recorregut, amenitzaran una onzena edició que vol batre rècords i fer història, en tots els sentits. “Està construïda amb la participació de la gent, la cooperació entre entitats i la col·laboració de diverses empreses, reforçada amb la implicació del voluntariat. Amb el suport a Atendis reforceu el fons humà de la ciutat de Sabadell”, ha lloat el responsable del programa de Projecció i Turisme de la ciutat, Lluís Matas.

Any rere any, la cursa sempre ha tingut un vessant solidari, amb la col·laboració econòmica a diverses entitats de la ciutat, i enguany no serà una excepció, ans al contrari. En aquesta edició l’entitat escollida ha estat Atendis, fundació dedicada a l’atenció de les persones amb discapacitat intel·lectual. D’aquesta manera, la Cap d’Any Race destinarà a Atendis un euro de cadascuna de les inscripcions que s’hi realitzin. Així mateix, l’acord també permetrà als usuaris de la fundació participar en l’elaboració de la bossa del corredor, que enguany “gairebé triplica el cost de la inscripció”, ha defensat Aleix Muñío.

D’altra banda, i gràcies a la col·laboració de Cassa, els corredors quan acabin la cursa podran prendre aigua amb fonts i reduir així més de 2.500 envasos d’ampolles. Alhora la samarreta del corredor, estarà feta d’un 50% de polièster reciclat d’ampolles.