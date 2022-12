Una representació de treballadores del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) han acampat aquesta setmana a la plaça del Doctor Robert per reclamar millores per al col·lectiu. “No tenim grues, hi ha manca de materials, els equips de protecció individual (EPI) són insuficients i de poca qualitat…”, coincideixen a assenyalar les diferents representants sindicals i independents. Entre les presents, hi ha Laura Sampedro (USOC), Ana Sancho (UGT), Rosa Salido i Sílvia Urbina (CGT).

Entre les reivindicacions, demanen la municipalització del servei, gestionat per l’empresa adjudicatària Accent Social. “Es ven com un servei públic, però no és així”, adverteixen. El col·lectiu avisa que “tenim molta càrrega, tant física com mental. L’empresa ens abandona i no ens cuida a nosaltres, però tampoc als usuaris”, han lamentat. A més, denuncien que en períodes de vacances, molts es queden sense servei.

Millores salarials

La plantilla de Sabadell està formada per més de 350 persones. Moltes treballen amb jornades reduïdes. Davant d’aquest escenari, exigeixen que s’ampliïn els contractes parcials i millores salarials. Precisament aquests dies s’està negociant un nou conveni, tot i que es fa “sense la nostra representació”, alerten les treballadores, que argumenten que són qui pateixen la problemàtica sobre el terreny. “Molts cops l’usuari demana el servei, però l’empresa sosté que no hi ha necessitat”, assenyalen.

El col·lectiu preveu mantenir la carpa en els pròxims dies, almenys, fins a les dates nadalenques. El grup va presentar la sol·licitud per muntar la parada a l’indret a finals de novembre, però per ara no han obtingut el permís per part de l’Ajuntament.

El consistori, per la seva banda, interpel·la l’empresa adjudicatària, Accent Social, per atendre totes les reclamacions del SAD. Fonts municipals remarquen que el pressupost preveu invertir en les ajudes tècniques, a més de reiterar que la municipalització no és el model del Govern local. En aquest sentit, part de l’increment del pressupost d’Acció Social en els darrers anys ha estat per fer front als increments salarials pactats a nivell de conveni entre els sindicats i la patronal del sector.