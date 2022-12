El Creu Alta Sabadell Handbol es troba en plena fase de regeneració

Després del traumàtic descens de la passada temporada, el Creu Alta Sabadell Handbol vol recuperar sensacions amb una clara aposta per la joventut. Inicia una nova etapa. El club arlequinat va tornar a categoria nacional el 2020 després de 46 anys d’absència. Va assolir la permanència la primera temporada -fins i tot guanyant un derbi a l’OAR Gràcia-, però la 2021/22 es convertiria en un autèntic calvari: no va sumar ni un punt en el seu inexorable camí cap al descens a Lliga Catalana.

Aquesta temporada ha iniciat una nova etapa que es podria qualificar de regeneració, amb una plantilla renovada i molt jove. Així ens ho explica el segon tècnic, Xavi Font, qui ha agafat les regnes de l’equip aquestes últimes setmanes perquè el màxim responsable, el periodista Ramon Salmurri, es troba a Qatar cobrint la informació del Mundial per Catalunya Ràdio.

Objectiu, permanència

“No podem amagar que l’impacte emocional de la passada temporada va ser important i encara ara, el subconscient ens ha traït en alguns partits recordant el que va passar”, admet Xavi Font. “Van marxar els veterans i hem incorporat fins a 9 jugadors, la majoria entre 18 i 21 anys. Això requereix un temps d’adaptació. No és fàcil conjuntar un grup partint pràcticament des de zero”.

El tècnic subratlla que “l’objectiu no és l’ascens, això ho teníem clar des de l’inici. Hem fet una aposta de futur. El més important és conservar la categoria”.

La pandèmia va dibuixar en el seu moment un nou format de competició a la Lliga Catalana. En un grup de 8 equips, els quatres primers lluitaran per la fase d’ascens i els quatre últims per evitar el descens. L’equip arlequinat té assumit que estarà en el segon grup i tocarà patir. “Podrien baixar finalment cinc o més equips i no serà gens fàcil. Els partits de la primera fase han estat molt igualats i en moments claus hem acusat la pressió, potser per la joventut dels jugadors”.

Aquest diumenge (18 h), el Creu Alta Sabadell Handbol rep la visita del Molins de Rei al pavelló de Can Balsach. L’objectiu és sumar el màxim de punts pensant en la segona fase.