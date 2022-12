El Gremi fa un rentat de cara a la seva façana

Tot va començar per un tema de seguretat a l’edifici del Gremi de Fabricants, al carrer de Sant Quirze, 30 (Centre). Una petita peça de la imposta del frontó, la part que corona l’edifici, es va desprendre i va caure al carrer, l’any passat. Ningú va prendre mal, però la direcció de l’entitat gremial ho va rebre com un avís que calia repassar la façana per veure si podia tenir problemes estructurals.

Com que l’element a reparar se situa a la part més alta de l’edifici, es va optar per muntar una bastida i, aprofitant que s’havia de fer aquest desplegament, el Gremi va apostar per fer una rehabilitació més exhaustiva que deixés la façana principal i les dues laterals a punt per a un bon període de temps. L’obra ha suposat una inversió d’uns 65.000 euros i ha culminat recentment.

Mantenir el patrimoni

La secretària general del Gremi de Fabricants, Núria Aymerich, assegura que tenien una “gran voluntat de mantenir l’essència de l’edifici i no fer malbé el patrimoni, sinó respectar-lo”. Un edifici d’aquestes característiques està blindat, en aquest sentit, i les intervencions que s’hi poden fer s’emmarquen en el manteniment i conservació. La direcció tècnica de l’obra, que s’ha fet al llarg d’aquest any, ha anat a càrrec de l’arquitecta sabadellenca Marta López i l’arquitecte vallesà Albert Clavé. López considera que “és imprescindible que fem el manteniment dels edificis. És una cosa costosa sempre i el que és important és fer-ho per fases i pensar què pots fer a cada moment”. I destaca que en aquest cas s’ha aprofitat per anar una mica més enllà, fent la rehabilitació del frontó i “actuacions preventives que evitaran patologies futures, conservant les motllures de pedra i pintat tota la façana”.

Dos elements que també s’han restaurat són l’escut i les lletres, fruit d’un treball minuciós perquè recuperin l’aspecte original. Tota rehabilitació d’aquestes característiques es pot llegir com una cirurgia de precisió, ja que s’actua detingudament en punts concrets mantenint l’essència de l’edifici, en aquest cas construït el 1883 -a punt de fer 140 anys d’història-.

L’actuació s’ha centrat en el frontó, l’escut, les lletres de la façana -fetes de llautó-, les cornises i voladissos i s’han reparat algunes fissures, amb la instal·lació de malles internes per evitar despreniments. També s’han refet algunes parts de la façana, sense que es noti gràcies al repintat posterior, replicant la textura original, i s’han reparat les motllures de pedra de les finestres, conservant la pedra original, i introduint un morter especial per reparar els trossos que estaven malmesos. Un dels elements destacats de l’obra i que no es veu des del carrer és que a les cornises s’ha aplicat un morter amb una mica de pendent per afavorir que repel·leixin l’aigua i no es quedi a la façana, cosa que la malmet.

La darrera rehabilitació abans d’aquesta data del 2002. Vint anys després, la nova obra ha estat un èxit a ulls de Núria Aymerich, que es desfà en elogis cap a López i Clavé. “Han estat excel·lents, amb professionalitat, respecte i coneixement del patrimoni”, diu.