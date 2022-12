Transformarem Sabadell amb una visió col·lectiva

[Per Aurora Murillo, regidora de la Crida per Sabadell]

No fa ni una setmana que soc regidora de l’Ajuntament per la Crida per Sabadell. Ocupar aquest càrrec no és gens fàcil i el llistó està molt alt, i em refereixo a regidores que m’han precedit i de qui he pogut aprendre molt i en continuo aprenent. Regidores com la Virginia Domínguez, l’Isidre Soler, el Sebastià Ribes (Entesa per Sabadell) o la Glòria Rubio, l’Albert Boada, la Míriam Ferrandiz, el Maties Serrant, en Lluís Perarnau i les mateixes Anna Llonch i Nani Valero (Crida per Sabadell).

La Crida per Sabadell no som només les tres regidores, som un gran equip format per gent amb ganes de transformar la ciutat on vivim, de dur a terme una gestió diferent dels serveis, de facilitar espais de trobada i autogestió per empoderar la gent a ser part activa d’aquest canvi. El nostre objectiu és que les veïnes i veïns de Sabadell tinguin una vida digna, que la ciutat sigui un espai amable per a les persones, i que es garanteixin els drets bàsics com són l’habitatge, l’educació, la cultura i el treball.

Som una aposta municipalista, persones que treballem des de fa molts anys per la ciutat i tenim un projecte fort, viu i dinàmic. No som persones que ens dediquem a la política institucional tota la vida, som ciutadans actius que fem política participant en entitats de la ciutat i ens interessa l’espai on vivim i ens relacionem. És per aquest motiu que ara soc jo la que estic a primera línia, però abans hi han sigut altres i després en vindran més.

Hi entro sis mesos abans de les eleccions municipals, sis mesos que seran intensos i vindran marcats per una campanya electoral forta. Nosaltres continuarem treballant per la ciutat, fent una oposició forta, fiscalitzant el govern i fent costat a lluites socials impulsades des dels moviments socials de la ciutat. Defensarem el Ripoll, els centres socials alliberats, treballarem amb una mirada feminista. Reivindicarem polítiques en educació i lleure, habitatge, mobilitat sostenible i acció social entre altres temes que ja tenim al nostre programa.

Aquests sis mesos tindré la sort de compartir-los amb dues dones més al meu costat, l’Anna Lara i la Nani Valero, que són regidores de la Crida per Sabadell des del 2019. A més, també comptaré amb tot el suport del grup municipal i tot l’equip de la Crida per Sabadell, amb qui no parem de treballar intensament cada setmana. I no només seran sis mesos, perquè l’objectiu és clar, continuarem aportant al projecte de la Crida, des de primera línia o des de les trinxeres, perquè el nostre projecte és un projecte de futur obert a tothom qui hi vulgui participar.

Som el primer grup municipal de la història de l’Ajuntament de Sabadell només format per dones i això no és casual, som un moviment feminista i aquest és el resultat. Volem dones a la política institucional perquè les propostes cap a la ciutat han de tenir una mirada de dona. Estem orgulloses i treballarem per fer realitat el projecte col·lectiu de la Crida per Sabadell, un projecte que farà de Sabadell una ciutat millor per viure.

Nota de l’editor: El D.S. obre les pàgines a les opinions dels grups amb representació a l’Ajuntament, que es publiquen segons ordre d’arribada.