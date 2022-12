El Sabadell cau a Tajonar i viurà el Nadal en zona de descens (2-0)

Situació crítica. El Sabadell ha caigut a Tajonar i viurà el Nadal en descens i immers en una dinàmica (‘5 de 24’) molt preocupant. L’eficàcia del filial d’Osasuna per un cantó i l’excel·lent actuació del porter local Pablo Valencia a la segona meitat han deixat sense opcions el conjunt de Gabri.

Menys que a Múrcia, però l’onze de Gabri també ha ofert algunes novetats a Tajonar, com la presència de Pau Resta per formar un trident a l’eix defensiu juntament amb César Morgado i Athuman amb l’objectiu de potenciar el joc aeri i guanyar consistència en les accions a pilota aturada. Un altre central, Guillem Molina, ha actuat com a carriler dret i Carrión ha continuat per l’esquerre. En la zona ofensiva, el tècnic de Sallent ha apostat per David Astals, Pau Resta i Moha Keita. A la convocatòria ha destacat l’absència, a més dels lesionats Sergi Puig, Pelayo i Alberto Fernández, de Sergi Garcia, amb unes molèsties als isquiotibials d’última hora. Ha entrat el xinés del juvenil Xiaoke.

D’entrada, el tècnic de Sallent ha volgut evitar ensurts i el plantejament pretenia protegir l’àrea pròpia amb cinc efectius i no deixar espais al filial navarrès. S’ha guanyat en consistència i, de fet, a Osasuna Promesas, tot i el seu domini territorial, li ha costat molt generar perill. El problema és que el Sabadell s’ha mostrat incapaç a l’hora de crear. No ha trobat mai la connexió amb Pau Víctor, molt vigilat.

Una acció puntual, innecessària i gairebé d’infantils ha desequilibrat la primera meitat. Athuman ha deixat la cama després de ser superat per Eneko dins de l’àrea i el penal no ha admès ni la mínima discussió. Pau Martínez l’ha executat de manera inapel·lable tot i que Víctor Vidal ha endevinat la intenció. Un minut més tard, a l’altra àrea, ha caigut Moha Keita davant la sortida del porter. L’àrbitre no ha apreciat contacte, però tampoc ha amonestat a l’arlequinat, que hauria estat expulsat. S’ha quedat en res. La reacció del Sabadell només s’ha traduït en una rematada de David Astals contra el cos del porter, poc després que Herrando rematés al pal a la sortida d’un córner.

De l’1-1 al 2-0

A la represa, amb el canvi d’Àlex Sala per Joanet, el conjunt de Gabri ha sortit amb més energia i, de fet, ha tingut l’empat en una gran passada de Keita a l’espai que ha deixat Pau Víctor en l’u contra u davant Pablo Valencia. Ha guanyat el porter amb una gran intervenció. De l’1-1 s’ha passat al 2-0 en una pèrdua de pilota d’Àlex Sala que ha deixat tot sol Barbero i aquest no ha perdonat, superant Víctor Vidal amb comoditat.

De nou Pau Víctor ha tingut una oportunitat d’or per posar el Sabadell dins del partit, però de nou s’ha topat amb un estel·lar Pablo Valencia, que li ha tornat a guanyar la partida. El porter local també ha aturat un xut de Marc Vargas en una de les seves primeres intervencions després de substituir un desafortunat Athuman. L’empenta arlequinada s’ha anat diluint amb el pas dels minuts. Ha estat un voler i no poder davant un Osasuna Promesas que ha fet un pas enrere, defensant amb autoritat el seu avantatge. La sensació final de l’equip ha estat d’impotència.

Gabri: “Em sento fort, però entendria qualsevol decisió”

La situació empitjora i el Sabadell viurà el Nadal en zona de descens i un futur incert, començant per la banqueta. Gabri Garcia, en roda de premsa, ha admès que entendria qualsevol decisió “perquè tenen arguments”, però també ha deixat clar que se sent “amb força i ganes si l’equip fa un esforç en el mercat d’hivern. Necessitaríem algunes incorporacions per apuntalar l’equip”. Ho deixa tot en mans del Consell d’Administració. Caldrà esperar si es produeix alguna reacció per part del club a les pròximes hores o es paralitza tot esperant l’arribada dels nous inversors i la possibilitat de fer moviments en el mercat d’hivern per redreçar un rumb que ara condueix a Segona RFEF. El ‘5 de 24’ és prou significatiu. De moment, la plantilla té festa fins al 27 de desembre.

FITXA TÈCNICA

Osasuna B: Pablo Valencia; Diego Moreno, Dufur, Herrando (Mutilva, m. 85), Linares, Iker Muñoz, Iker Benito (Sergio Moreno, m. 80), Osambela (Huarte m. 62), Eneko, Barbero (Jony, m.80) i Pau Martinez (Yoldi, m. 62).

Sabadell: Víctor Vidal; Guillem Molina (Jaume Piñol, m. 78), Pau Resta, César Morgado, Carrión (Vergés, m. 62), Athuman (Marc Vargas, m. 62), David Astals (Xiaoke,m. 88), Sergi Altimira, Pau Víctor, Joanet (Àlex Sala, m. 46) i Moha Keita.

Àrbitre: Antonio Monter Solans (Comitè aragonès). Grogues: Iker Muñoz, Barbero; Guillem Molina, Moha, Àlex Sala;

Gols: 1-0, minut 25: Pau Martínez de penal; 2-0, minut 54: Barbero.

Incidències: Unes 400 persones a Tajonar, amb la presència d’un notable grup d’arlequinats.