20 anys de l’Associació Teatre-Dansa Petit Món: art i cultura amb transformació social

L’Associació Teatre-Dansa Petit Món està d’enhorabona. I és que aquest 2022 ha celebrat el seu 20è aniversari. L’esdeveniment s’ha realitzat a l’Espai Àgora, al centre cívic de Sant Oleguer. Allà els socis de l’entitat han gaudit d’un esdeveniment de caràcter familiar amenitzat per un monòleg en resum dels 20 anys de l’entitat protagonitzat per Lídia Coll.

La presidenta i fundadora de Petit Món, Laia Vila, s’ha mostrat molt satisfeta per l’acte: “És un reconeixement a la feina feta aquests anys on hem fusionat art i valors de la cultura amb la transformació social”. Per l’entitat aquest últim aspecte és molt important. “Sempre busquem sensibilitzar i mostrar diferents situacions a través del teatre”, ha destacat Vila.

La cita ha servit per recordar els moments viscuts “en comunitat, com una gran família”. Pel que fa a l’evolució viscuda aquests anys Vila ha destacat que “estem en un moment de creixement i de fomentar la unió, nosaltres ho fem amb el teatre i la dansa”. De cara al futur, l’entitat es mostra il·lusionada pels nous reptes”Volem seguir amb les maratons, fer dansa metropolitana, un projecte musical per joves i també un espectacle solidari del grup d’homes”.

Una 60a de membres s’han acostat a l’acte, que també ha comptat amb un vermut i amb un vídeo recopilatori de grans moments del Petit Món. “Hem fet coses enormes amb gran impacte i rebuda a la ciutadania, això i la unió que tenim són el nostre principal motor”, ha conclòs Vila.