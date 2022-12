Cita per a La Marató a la UAB. Aquest diumenge va tenir lloc la XI edició de la Cursa i caminada solidària de la UAB al campus de la universitat, en la qual van participar prop de 1.400 persones. Organitzada per la UAB i l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, amb la col.laboració de la Universitat de Barcelona i d’Applus+ Laboratories, va estar dedicada a la salut cardiovascular i va convertir la Vila Universitària un any més en una festa esportiva i solidària. Per primera vegada, a més, la Universitat de Barcelona (UB) s’ha sumat a l’organització de la cursa solidària.

La prova va tenir quatre modalitats: una d’11,7 km, a la cursa i caminada de 6 km, a la cursa infantil de 500 m i a la cursa de 500 m de mobilitat reduïda. Enguany, com a novetat, la xaranga de la UAB va animar amb la seva música les diferents sortides durant la jornada matinal, i com a punt final, hi ha hagut una actuació de la colla castellera de la UAB.

La sortida i l’arribada va ser a la Vila Universitària, on es va viure un gran ambient. El recorregut llarg va passar pel Sincrotró Alba i va entrar pels carrers del centre de Cerdanyola de Vallès, tot arribant a l’Ajuntament, fins a arribar altre cop al campus de la UAB.

En la cursa hi van participar els rectors de la UAB i de la UB, Javier Lafuente i Joan Guàrdia, respectivament, i també hi va ser present l’alcalde de Cerdanyola del Vallès, Carlos Cordón. Al voltant de 100 persones hi van col.laborar com a voluntaris realitzant tasques d’organització i logística. Aquest any, s’ha celebrat també una fira d’entitats solidàries a la mateixa plaça de la Vila Universitària.