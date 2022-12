Obre El Refugi: Un nou local per a sensellars de Sabadell

El sensellarisme i les necessitats socials són una de les malaurades realitats en la nostra societat. Segons les últimes dades, a Sabadell unes 200 persones viuen en aquesta situació. Habitar al carrer no és fàcil, es passa molta por i la sensació de vulnerabilitat sol ser constant. És per això, que l’obertura d’El Refugi representa una gran notícia pel col·lectiu de la ciutat.

El nou espai es troba situat al número 1 del carrer del Poble Sahrauí, fent cantonada amb el carrer de Malta. Compta amb dues sales petites, una a la planta baixa i una altra amb lavabos i dutxa a la de dalt. L’entitat que ha aconseguit fer realitat el nou local és Ningú Sense Sostre. La seva presidenta, Rosalia Morera, s’ha mostrat molt satisfeta per la inauguració: “Necessitàvem un espai propi per ajudar les persones sense sostre i a la que ens van cedir el local no ens ho vam pensar. Suposarà un lloc per poder estar segur per a les persones que ho necessitin”.

Espai de trobada

La idea del col·lectiu és que El Refugi tingui la funció de menjador social i de punt d’inici de rutes per repartir menjar i productes bàsics per a sense llar. “És una idea per a més endavant, quan hi hagi persones que puguin obrir i tenir cura del local”, ha afegit Rosalia. L’espai ha estat cedit per una persona altruista, de la qual no se n’ha revelat la identitat. “No podem dir qui és, però sí que n’estem molt agraïts. Gràcies al seu gest podrem fer la nostra tasca a la nostra manera”.

Segons Ningú Sense Sostre, es preveu que pel local hi passin unes 15-20 persones diàries. “La idea és que la gent sàpiga on és El Refugi i que és un lloc segur on poden venir a descansar”. Per l’entitat, l’obertura de l’espai és un èxit que permetrà ajudar a les persones en risc d’exclusió social de la ciutat. El finançament de l’immoble ha estat possible gràcies a les subvencions de l’ajuntament, uns diners amb els quals el col·lectiu ha pogut reformar tot l’espai i adequar-lo a la funció que li volen donar.

L’associació Ningú Sense Sostre es va iniciar l’any 2009 i va començar a treballar el 2013. Amb El Refugi han fet una gran passa en els seus objectius. No obstant això, encara tenen una demanda major: un alberg per als sense llar. “Continuarem demanant un alberg de baixa exigència per a persones amb addiccions, creiem que és molt necessari”.

La inauguració de l’espai s’ha celebrat aquest dissabte al matí. Una 20a de persones s’hi han acostat i s’ha realitzat un vermut i un posterior dinar popular.