Adeu als patinets elèctrics al transport públic

L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) prohibirà temporalment l’accés de vehicles de mobilitat personal elèctrics a trens i autobusos, així com en les estacions. Es preveu que la mesura s’aprovi en el consell d’administració que se celebrarà aquest dilluns a Barcelona. Una prohibició que, inicialment, durarà un període de sis mesos i que afectarà trens de Renfe i FGC i autobusos.

Aquest és el termini que s’ha marcat l’administració per elaborar una proposta de regulació per aquests vehicles, que podria suposar-ne la prohibició definitiva per motius de seguretat, o es podria limitar a restriccions puntuals com, per exemple, no permetre la càrrega de les bateries a l’interior dels trens.

La Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona preveuen tenir la nova normativa enllestida a principis de l’estiu de 2023. D’aquesta manera, es regularà l’ús dels patinets elèctrics i s’instarà a les companyies de transport a modificar-ne les condicions d’ús. De fet, actualment només en el cas dels Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) s’ha habilitat una zona d’accés per aquest tipus de transport.

El detonant

Fins fa poc només es tenia constància de l’incendi de patinets elèctrics en pisos particulars, però el passat 17 de novembre, un d’aquests vehicles de mobilitat personal es va incendiar en un tren dels Ferrocarrils de la Generalitat.

En aquell episodi, detonant de la nova mesura, la ràpida actuació del conductor del tren va evitar el que hagués pogut ser una catàstrofe, ja que el foc, que s’escampava amb molta rapidesa, va destruir l’interior d’un vagó del tren i va deixar tres ferits.