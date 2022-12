La Vuelta 2023 passarà per Sabadell

La gran ronda espanyola de ciclisme, La Vuelta, una de les tres més importants del calendari UCI World Tour, juntament amb el Giro d’Itàlia i el Tour de França, passarà per Sabadell el pròxim 27 d’agost. Així ho han anunciat aquest mateix dimarts els organitzadors, a través de les xarxes socials.

El pas per Sabadell serà en el marc de la segona etapa, que transcorrerà entre Mataró i Barcelona, amb final d’etapa a Montjuïc. Tot i que fins al 10 de gener Unipublic, l’empresa organitzadora, no desvetllarà el recorregut, una de les possibilitats és que el pilot de La Vuelta arribi a la ciutat per la c-1413a, la carretera de la Salut, tenint en compte que prèviament hauran passat pel Circuit de Catalunya, i creuin la ciutat per la ronda de Zamenhof per anar a buscar la N-150, abans d’encarar el coll d’Estenalles, un dels tres ports de l’etapa de 181,3 quilòmetres.

Sabadell ha estat punt d’arribada i final de diverses etapes de La Vuelta, a principis del segle XXI. L’any 2000, el 4 de setembre de fa vint-i-dos anys, Félix Cárdenas s’imposaria a La Molina, després de sortir de la plaça de Catalunya, en la 10a etapa. Un any després, el 18 de setembre, mateixa etapa amb victòria per Santi Blanco. L’any 2003, Sabadell seria final de la 10a etapa entre Andorra la Vella i la ciutat, on Erik Zabel, guanyador del mallot verd en diversos Tours de França, s’imposaria a la línia de meta de l’Eix Macià.

🔥 Etapa 2 | Stage 2 🔥 🚩Mataró > Barcelona 🏁

🚴 181,3 km 🇪🇦 La emblemática subida a Montjuic será juez de la resolución de la etapa.

🇬🇧 The emblematic Montjuic climb will determine the stage winner.#LaVuelta23 pic.twitter.com/yAVx96WpOz — La Vuelta (@lavuelta) December 20, 2022