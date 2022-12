El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha plantejat que les motocicletes arribin al nucli urbà de Barcelona fent servir el carril bus-VAO de la C-58. D’aquesta manera, es busca reduir el risc d’accidents entre aquest col·lectiu, a més d’una opció de fluïdesa del pas de vehicles.

La idea és que accedeixin “fins a un punt determinat” i ha precisat que les motos, des de la C-58, accedeixin fins a Fabra i Puig, a través del carril segregat a l’avinguda Meridiana. Una opció que aportaria una major seguretat (o sensació d’aquesta) per als conductors davant la circulació de turismes i camions.

De fet, el mateix Lamiel ha explicat que aquesta proposta ja s’està estudiant amb la patronal de los motocicletes, Anesdor (Associació Nacional d’Empreses del Sector de les Dues Rodes). I no només per als usuaris que arriben de la comarca, també del Maresme per la C-31 i puguin arribar fins a les Glòries. Així com per aquells que venen del Baix Llobregat i que puguin anar a la plaça Francesc Macià.

21a edició de l’estudi EuroRAP

Una idea que ha posat damunt la taula en la presentació de la 21a edició de l’estudi EuroRAP, que ha analitzat la sinistralitat en el trienni 2019-2021, en el qual ha destacat que els motoristes són les principals víctimes mortals i ferits greus dels accidents de trànsit a Catalunya. Això traduït en xifres, en un 45% hi ha estat involucrat com a mínim un ciclomotor.

Aquest mateix treball ha remarcat que la mobilitat amb aquests vehicles representa un 2,3% del global en carretera. I, de fet, la meitat dels accidents greus i mortals sobre aquestes dues rodes es concentren a la regió metropolitana de Barcelona, en una extensió de 789 quilòmetres de la xarxa viària.