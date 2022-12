La Caserna de la Guàrdia Civil continua generant debat a Sabadell. Aquest dimecres, l’alcaldable d’En Comú Podem a Sabadell, Joan Mena, ha defensat que l’espai es destini a habitatge per a gent gran i jove, amb projecte comunitari i espais de recerca per al Taulí. “Un cop els tribunals resolguin, Sabadell hauria de tenir una proposta d’ús per aquest espai ubicat en un lloc estratègic de la ciutat”, ha afirmat en un missatge publicat a les xarxes socials.

“No hem de triar entre l’estació de Can Llong o la Caserna. Les dues necessitats són urgents”, ha advertit, remarcant que la formació treballa per a què la Caserna pugui ser utilitzada per la ciutat.

No hem de triar entre l’estació de Can Llong o la Caserna. Les dues necessitats són urgents. ECP ja hem treballat per a què Can Llong tingui la seva estació i també estem treballant per a què la Caserna pugui ser utilitzada per la ciutat. Aquests son els nostres compromisos. — 🔻Joan Mena (@joanmena) December 21, 2022

La posició del grup municipal arriba després que l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, mostrés les seves reticències sobre l’equipament. “Crec que tenim prou problemes a la ciutat per mantenir el patrimoni que tenim”, va exposar durant el tradicional balanç de l’Ajuntament, celebrat aquest dimarts. “No et cediran la caserna i et donaran 100 milions d’euros”, va ironitzar.