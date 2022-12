Isensi preveu instal·lar la seva fàbrica a Sabadell

La start-up industrial Isensi, accelerada per la companyia multinacional d’origen sabadellenc Fluidra, preveu instal·lar la seva fàbrica a Sabadell durant el primer trimestre de 2023. L’empresa emergent, que actualment concentra la seva planta de producció a Valls, vol fabricar les seves cabines d’hidroteràpia multisensorial en una nau d’un polígon industrial de la cocapital vallesana. “Esperem que l’any vinent tinguem una nau adaptada a les nostres necessitats. Estem molt il·lusionats amb la possibilitat de venir a Sabadell”, assegura el fundador i conseller delegat de la companyia, Eduard Segura.

35 unitats venudes aquest 2022

Així mateix, Isensi, que va néixer oficialment el 2017, ha venut les primeres unitats aquest 2022 a residències i hospitals de l’Estat i d’Andorra. L’objectiu de la companyia és créixer exponencialment durant el 2023 i arribar a les 35 unitats venudes, una xifra molt per sobre de la del 2022. Per assolir-la, Isensi preveu tancar una ronda de finançament de 150.000 euros. “Tenim clar que la fase en què ens trobem és la d’incrementar les vendes. El nostre producte ja està validat i confirmat. De cara el 2024 volem fer el salt a Europa i el 2025 volem expandir-nos als Estats Units i al Japó”, remarca Segura.

La cabina d’Isensi, que rep el nom de Lucía, consisteix en una càpsula dins la qual seu l’usuari i està pensada per ser un espai de relaxació mentre el professional que la gestiona li pot rentar el cap. Quan el resident s’acomoda a la Lucía, pot gaudir d’una experiència d’hidroteràpia multisensorial gràcies al fet que pot triar amb quin color il·luminar-la i quina olor vol que desprengui. Es tracta d’un concepte innovador a tot el món, segons els seus creadors, que ja està donant els primers resultats terapèutics, que ara s’estan estudiant. En aquest sentit, l’Hospital Sant Joan de Déu està elaborant un estudi neurocientífic per validar si la cabina d’Isensi pot substituir algunes pastilles que ajuden a conciliar el son.

Incendi a la fàbrica

Isensi va tardar més del previst en entrar al mercat per culpa d’un incendi que va cremar la fàbrica que l’empresa tenia a Cervera. A més, l’arribada de la covid va suposar un nou entrebanc per a la start-up, que no va poder sortir al mercat, ja que les residències i els hospitals no passaven per un bon moment. “Han sigut moments durs; després de l’incendi vam ressorgir de les cendres. Ara, volem i donar un impuls al negoci”, conclou Segura.