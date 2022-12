Construïm Juntes dona 2.500 euros per la lluita contra el càncer de l’associació El Far

El setembre del 2021, la sabadellenca Marta Cabanillas va decidir crear l’associació Construïm Juntes. Ella és enginyera d’edificació i cap d’obra, i farta de trobar-se amb actituds masclistes al món laboral i a la xarxa social TikTok va decidir fer alguna cosa per canviar-ho. “Vam veure la necesistat real de visibilitzar que les dones podem fer qualsevol tipus de feina”, recorda.

La primera acció que han fet ha sigut entregar un casc rosa a canvi d’una donació, i amb això han recollit 2.500 euros que han entregat a l’associació de Sabadell El Far, que acompanya persones amb càncer, ja que els diners els volen destinar a entitats que facin acompanyament emocional.

Cabanillas apunta que des d’El Far “ens van explicar que els faltava ajuda per mantenir el local”, i aquest va ser un dels motius per escollir fer-los la donació, a part que també hi ha voluntàries que col·laboren en les dues associacions.

El Far té la seva seu al carrer d’Alguersuari i Pacual, 81 B. Inicialment, es deia El Far, associació per a dones amb càncer, però degut a la incorporació d’homes a l’associació i amb la voluntat d’ajudar a totes les tipologies de càncer, el nom va canviar a El Far, associació per a persones amb càncer.