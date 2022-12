Les notícies més destacades del dijous a Sabadell

Aquest 22 de desembre arriba marcat pel sorteig de la Loteria de Nadal. Les vendes pel Sorteig Extraordinari de Nadal s’han impulsat un 5% a la majoria de les administracions de loteria de la ciutat.

“La gent compra amb il·lusió, i a nosaltres això ens esperona”, coincideixen els diferents loters de Sabadell. Han venut més per aquest any, la majoria han incrementat les seves vendes un 5% respecte a l’any 2021 i ja deixen enrere uns anys marcats per la Covid, també al sorteig.

El govern espanyol posarà en marxa aviat un projecte pilot per provar la setmana laboral de quatre dies (o 32 hores setmanals) arreu de l’Estat. Entr els empresaris de Sabadell, per ara, hi ha cert escepticisme amb aquesta possibilitat.

La start-up industrial Isensi, accelerada per la companyia multinacional d’origen sabadellenc Fluidra, preveu instal·lar la seva fàbrica a Sabadell durant el primer trimestre de 2023.

El nou cotxe patrulla de la Policia Municipal de Sabadell, amb dues càmeres laterals integrades, posa multes als vehicles mal aparcats en qüestió de segons.

L’últim en tenir el seu propi caganer ha estat Gabriel Fernàndez, candidat a l’alcaldia de Sabadell. Els republicans sortejaran tres exemplars d’aquest caganer insòlit.