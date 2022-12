Sabadell també rebaixa un 20% el preu dels títols T-Mensual i T-Mensual Jove

Els preus de la T-Mensual i T-Mensual Jove de Sabadell per 2023 mantindran la rebaixa d’un 20%. D’aquesta manera, seguiran a 30 i 20,8 euros, respectivament. Així ho ha aprovat el ple, en una sessió extraordinària, celebrada aquest divendres. Un vistiplau que ha comptat amb els vots del govern municipal -PSC i la regidora no adscrita, Marta Morell- i Junts i les abstencions d’ERC, Crida per Sabadell i Cs.

Una decisió que s’alinea amb l’Autoritat de Transport Metropolità de Barcelona (ATM), que aquesta setmana també va conservar les tarifes -els bitllets T-Usual i T-Jove-. El tercer tinent d’alcaldessa, Jesús Rodríguez, ha indicat que és per “ser competitius” i “equilibrar” amb l’ATM. A més, d’una mesura que incentivi l’ús del transport públic.

Precisament, perquè aquest objectiu arribi, des de la Crida per Sabadell i Cs, han criticat que no s’hagi inclòs la T-10 en la rebaixa. La regidora cupaire, Aurora Murillo, ha recordat que passarà a costar 8,8 en lloc dels 6,15 actuals, cosa que “no és un preu atractiu” i ha suggerit “apostar per títols propis”.

Rodríguez ha justificat que no s’inclogui, perquè “es potencien” la T-Mensual i la T-Mensual Jove, amb la finalitat de buscar “un canvi de rol de la ciutadania i aposti realment pel transport públic”. De totes maneres, ha subratllat que s’està pendent de la concreció d’ajuda del govern espanyol en aquesta matèria i si arriba “no hi hauria problema” en aplicar la reducció a la T-10 i es conservessin els imports dels últims mesos.