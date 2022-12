Tot a punt per rebre l’Ambaixador Reial a Sabadell

L’Ambaixador Reial és un dels personatges per excel·lència del Nadal. Es tracta d’una figura fonamental i indispensable perquè els regals dels Reis d’Orient arribin a tothom. A Sabadell, tot està a punt per rebre’l com es mereix.

Des d’aquest dilluns 26 de desembre, dia de Sant Esteve, a les 12 h, i fins al 4 de gener, el dia abans de la cavalcada, l’emissari reial serà a la Casa Duran, amb entrada pel carrer de Sant Joan.

Ell farà possible que l’alegria obri la porta i es coli a totes les cases. Com no pot ser d’una altra manera i segons marca la tradició, tindrà una rebuda especial a la ciutat, desembarcant al migdia carregat d’energia i il·lusió per atendre els més petits de la casa.

Àmplia comitiva reial

L’Ambaixador, però, no estarà sol, sinó que arribarà acompanyat d’una àmplia comitiva reial. Aquest any, a més, amb l’objectiu que la màgia arribi de nord a sud de la ciutat, hi haurà dos espais amb carters reials a partir d’aquest 27 de desembre. Serà al trenet del Parc Catalunya i al Centre Cívic de la Creu de Barberà, acompanyats per un patge. Per a aquelles infants que vulguin assistir al Parc Catalunya, a més de presentar els seus desitjos, podran fer un tram del recorregut del tren.

Enguany, la posada en escena serà una mica diferent, amb una nova ambientació i un decorat renovat. Sense restriccions per la covid, les diverses personalitats màgiques que trepitjaran Sabadell ho podran fer dient adeu a la mascareta i recuperant algunes tradicions anteriors a la pandèmia.

Així, les visites a l’Ambaixador tindran lloc per franges cada deu minuts i únicament es pot fer una reserva per grup, de sis persones com a màxim. Tot plegat, organitzat per Comerç Centre, fent d’avantsala de la cavalcada dels Reis d’Orient, que vindran des d’Orient per recórrer tota la ciutat.