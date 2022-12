L’Ambaixador Reial ja és a Sabadell

Centenars de persones han volgut donar la benvinguda a l’Ambaixador Reial, aquest dilluns, dia de Sant Esteve, en la seva arribada a la plaça Sant Roc. L’emissari dels Reis d’Orient ha arribat pocs minuts després de les 12 del migdia, acompanyat d’una vintena de vespes i una desena de Seat 600. A l’entrada del consistori, una comitiva reial, amb diversos patges, el govern de l’Ajuntament, encapçalat per l’alcaldessa Marta Farrés, i representants de tots els grups municipals (PSC, ERC, Crida, Ciutadans i Junts) han estat els primers a rebre l’Ambaixador Reial.

Des del balcó de l’Ajuntament, l’emissari dels Reis d’Orient s’ha dirigit als presents agraint la càlida acollida, reconeixent que “tenia moltes i moltes de ser aquí, amb tots vosaltres, perquè aquestes ganes m’honora i em fa feliç“. Així mateix, l’Ambaixador ha demanat als nens i nens que siguin “honestos, solidaris i responsables, sobretot amb les que els cal un cop de mà”, i als pares que els eduquin amb els valors de “solidaritat, honestedat i responsabilitat, perquè estic segur que d’aquesta manera aconseguirem un món millor, més just i en pau”.

Abans de baixar a saludar els infants congregats a la plaça de Sant Roc i dirigir-se cap a la Casa Duran, on rebrà les cartes i els desitjos dels nens i nenes de Sabadell, l’Ambaixador s’ha permès la llicència per assegurar que s’ha “emocionat” en veure el Passeig: “Senyora alcaldessa, s’ha tardat molt, però s’ha aconseguit. Moltes felicitats a la ciutat de Sabadell, perquè crec que s’ho mereixia”.

Àmplia comitiva reial

Aquest any, a més, amb l’objectiu que la màgia arribi de nord a sud de la ciutat, hi haurà dos espais amb carters reials a partir d’aquest 27 de desembre. Serà al trenet del Parc Catalunya i al Centre Cívic de la Creu de Barberà, acompanyats per un patge. Per a aquells infants que vulguin assistir al Parc Catalunya, a més de presentar els seus desitjos, podran fer un tram del recorregut del tren. Així, les visites a l’Ambaixador tindran lloc per franges cada deu minuts i únicament es pot fer una reserva per grup, de sis persones com a màxim. Tot plegat, organitzat per Comerç Centre, fent d’avantsala de la cavalcada dels Reis d’Orient, que vindran des d’Orient per recórrer tota la ciutat.