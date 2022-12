La reurbanització del balcó del Ripoll començarà el segon semestre del 2023. Les obres en el tram de la ronda d’Orient davant del Tanatori de Sabadell s’iniciaran a partir del juny, segons les últimes previsions de l’Ajuntament. El projecte, que preveu unir les dues bandes de la vorera amb una plataforma única a l’alçada del tanatori, ha patit canvis en el calendari per modificacions en el projecte.

Què s’hi farà?

L’obra es veu com un primer pas per obrir Covadonga al Ripoll. La idea és actuar sobre el límit del barri per fer-hi un passeig amb vistes sobre el riu. Un efecte visual que començarà al Tanatori, entre els carrers de Calassanç Duran i de Xaloc, on la calçada i la vorera quedaran al mateix nivell i connectaran més fàcilment aquest equipament amb la pineda que hi ha al davant.

La plataforma única permetrà que els cotxes hi continuïn circulant. Això sí, a velocitat reduïda. I només es podran aturar els vehicles funeraris, taxis, serveis i de persones amb mobilitat reduïda. El nou espai incorporarà arbres amb parterres i mobiliari urbà, tant bancs, cadires i papereres com fanals.

Quant costarà?

Les obres tenen un pressupost de 321.175 euros, finançats per l’Ajuntament i els fons Next Generation de la Unió Europea. Els treballs s’allargaran durant cinc mesos, segons les previsions, i per tant no es podrà inaugurar fins després de les eleccions municipals del maig vinent. El projecte de remodelació va a càrrec de l’Oficina Gran Via-Ripoll. El seu responsable, el regidor juntaire Lluís Matas, assegura que aquesta obra, com la reforma de la Gran Via, permetrà “impulsar una transformació per aconseguir una ciutat més verda i menys contaminada”.

La creació d’un espai a un sol nivell suposava l’eliminació de places d’aparcament, fet que va generar crítiques dels veïns de Covadonga. Per aquest motiu, l’Ajuntament estudia una alternativa perquè els veïns tinguin lloc per deixar el cotxe, sempre preservant el projecte de pacificació.

“Els espais oberts són benvinguts”

Veïns de Covadonga veuen amb bon ulls que es facin passos per apropar el barri al riu. “Crear espais oberts amb vegetació sempre és benvingut en qualsevol ciutat, i a Sabadell justament no en sobren”, explica la Mar, una resident de la zona consultada pel Diari.

Els canvis urbanístics, com la pacificació prevista a la ronda d’Orient, també generen suspicàcies. I alguns detractors, com el Feliu, molt preocupat per com s’utilitzarà l’espai un cop estigui habilitat. “Si fan places noves, s’hi faran botellons fins a les tantes, això és així. Ja passa prop de casa meva”, lamenta aquest veí, que viu a l’inici del passeig de la Revolució. Demana, com molts altres veïns, que comptin amb ells per definir els projectes i les alternatives d’aparcament que comportin.