Les noticies més destacades d’aquest dimarts

Les obres del balcó del Ripoll de Sabadell hauran d’esperar a l’estiu del 2023. Les obres en el tram de la ronda d’Orient s’iniciaran a partir del juny, segons les últimes previsions. El projecte preveu unir les dues bandes de la vorera amb una plataforma única a l’alçada del tanatori.

L’Ambaixador Reial ja és a Sabadell i estarà a la Casa Duran, on rebrà les cartes i els desitjos dels nens i nenes de Sabadell.

Ara bé, l’emissari dels reis d’Orient va arribar amb un Seat 850 Sport, un vehicle clàssic, biplaça, amb cinquanta anys d’antiguitat, per no perdre’s cap detall durant el seu recorregut. El cotxe, però, no tenia la inspecció tècnica del vehicle vigent, circulant amb la ITV caducada, des del passat mes de juliol.

Sabadell està sortint de compres. Tot i l’increment de preus i dels costos de l’energia, no ens hi podem estar, de fer un bon regal. Les vendes per la campanya nadalenca a la nostra ciutat són similars o superiors (en el 58,8% dels casos) a les de l’any passat.