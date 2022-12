L’any esportiu a Sabadell, en quinze moments

L’esport sabadellenc deixa enrere un 2022 que serà recordat per diversos moments històrics, com la medalla de plata aconseguida per Queralt Castellet en els jocs d’hivern de Pequín, el primer títol europeu de la secció masculina de waterpolo del Club Natació Sabadell, les fases d’ascens a la Divisió de Plata de l’OAR Gràcia masculí, la remuntada del CE Sabadell per fregar el ‘play-off’, les eleccions a la presidència del Club Natació Sabadell i del Club Tennis Sabadell, o els actes de celebració del centenari de la Unió Ciclista Sabadell.

Malauradament, també serà un any on Sabadell haurà perdut persones transcendents en el món de l’esport, com el president d’honor del CE Mercantil, Joan Murtró o el fotoperiodista Joan Aymamí, entre altres.