Sant Quirze torna a exigir el tancament de Waka Sabadell

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès assegura sentir-se en “absoluta indefensió” davant l’activitat a la discoteca Waka. En un comunicat, demanen a la Generalitat “que exerceixi les seves competències” perquè el local deixi de ser “una activitat tan insegura i problemàtica”, on s’hi cometen delictes d’odi, racistes i sexuals de manera continuada.

El darrer cas és la difusió a les xarxes socials d’una noia fent-li una felació a un noi a la pista de ball, fet que ha comportat que els dos hagin presentat denúncies. Se suma a les agressions de personal de seguretat a clients denunciades en els darrers anys, algunes de caràcter racista, o el fet de tenir treballadors menors d’edat i sense estar donats d’alta a la Seguretat Social.

La discoteca es troba en terrenys de Sant Quirze del Vallès, situats en l’entorn de la Zona Hermètica. Sabadell, però, va decretar el tancament de totes les discoteques de l’àmbit en el seu terme municipal per establir un nou pla d’usos i repartit aquesta activitat arreu del municipi perquè que no estigués concentrada en un sol barri, el de Gràcia, però Waka segueix oberta, en trobar-se en terrenys de la veïna Sant Quirze.

“Un espai fora de control”

Davant dels incidents continuats al local, el consistori demana a la Generalitat que revisi el Reglament d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives perquè “des de l’administració es pugui respondre amb contundència en situacions de la gravetat com les que ocorren a Waka”. En el mateix comunicat, l’alcaldessa, Elisabeth Oliveras, considera que la discoteca “és un espai fora de control on es permeten atemptats contra totes les llibertats”.

De fet, el passat més de setembre el local va haver d’assumir una multa d’Inspecció de Treball, en detectar-se que tenien treballadors menors d’edat que no estaven donats d’alta a la Seguretat Social i que s’hi incomplia la normativa de riscos laborals, segons recalca el consistori. De la mateixa manera, l’Ajuntament rebutja la difusió del vídeo amb contingut sexual, que en aparèixer-hi una menor d’edat, segons ha detallat en roda de premsa aquest dimarts el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, podria ser considerat “pornografia infantil”, motiu pel qual s’ha reclamat a les xarxes socials, entre les quals Twitter, que eliminin aquest contingut.

La jove, de Palau, atesa pels Mossos

Per la seva banda, fonts de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, d’on és veïna la noia que apareix en les imatges, ha detallat a l’ACN que la jove està sent atesa per la unitat d’atenció a la víctima dels Mossos i se li oferiran l’activació del protocol per part de l’Ajuntament i de la conselleria, però que serà la noia i la seva família qui decidirà com actuar. El consistori es posa a disposició de la jove i “prendrà les decisions oportunes en aquest cas”, apunten.

A més de la noia, també ha presentat una denúncia el jove que apareix a les imatges per la seva difussió sense permís a través de les xarxes socials.

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha demanat no revictimitzar la menor de la discoteca Waka de Sant Quirze del Vallès, després que s’hagi viralitzat un vídeo a les xarxes socials d’una felació a un jove a la pista de ball. En aquest sentit, Elena ha insistit que el cas està judicialitzat i que la investigació continua oberta.

En referència al comunicat de l’Ajuntament de Sant Quirze, en què el consistori demana que la Generalitat “exerceixi les seves competències” i tanqui l’espai, Elena ha recordat que les llicències d’activitat són atorgades pels ens municipals.