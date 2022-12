2022, un any per recordar a Sabadell

Acomiadem el 2022 amb la sensació d’haver pogut explicar grans històries. Ha estat un any decisiu per a la ciutat i per a la seva projecció arreu. Sabadell i els sabadellencs hem hagut de fer front als efectes de la Covid i la guerra d’Ucraïna, amb una inflació anòmala.

Malgrat les dificultats, la ciutat ha sortit endavant amb tota la determinació i l’empenta, fent honor a aquest caràcter tan propi dels sabadellencs. Aquestes pàgines són un recorregut per l’any de la ciutat, un repàs de bons i mals moments, acords i desacords, relats a peu de carrer, i grans i petits esdeveniments. Un 2022 carregat de vida, en què els sabadellencs –un cop més– han estat notícia.

Gener

Bustos ingressa a la presó de Lledoners

L’exalcalde de Sabadell Manuel Bustos ingressa a la presó de Lledoners, en compliment de la pena de tres anys de reclusió de llibertat. Bustos va ser condemnat per tràfic d’influències i prevaricació per haver retirat dues multes, a la seva dona i un dels seus fills, en l’exercici de les seves funcions l’any 2012.

Comencen les obres del Passeig

Les màquines i els operaris arriben al passeig de la Plaça Major, el 18 de gener. Els comerciants es mostren entusiasmats amb el nou Passeig, però 7 de cada 10 d’ells és escèptic amb el calendari d’obres de 9 mesos, que marca com a data final el 15 d’octubre. Finalment, la inauguració es fa esperar fins al 24 de novembre.

Tomàs Pladevall, Gaudí d’Honor

L’Acadèmia del Cinema Català ha concedit el premi Gaudí d’Honor – Miquel Porter 2022 a Tomàs Pladevall (Sabadell, 1946), director de fotografia amb 50 anys de trajectòria i responsable de la imatge de films com Tatuatge, de Bigas Luna, El silenci abans de Bach, de Pere Portabella i Tren d’ombres, de José Luis Guerin, entre molts d’altres.

Mor Josep Maria Pijuan a la Llanera

Sabadell i el món del muntanyisme, de dol per la mort de Josep Maria Pijuan. L’esportista de 42 anys, nascut a Valls i resident a Sabadell, va patir una aturada cardíaca a La Llanera Trail, la mitja marató de la Unió Excursionista de Sabadell.

Repunt de Covid al Nadal

Durant festes de Nadal es detecten 16.951 casos de Covid a la ciutat: un 8% dels sabadellencs es contagien en setmanes, per la 6a onada. És el registre més elevat de la pandèmia. Ara bé, la mortalitat i la gravetat pel virus decauen per la vacunació. Davant tendències negacionistes, dades irrebatibles.

La declaració del mes:

Josep Oliu, President de Banc Sabadell: “Hem posat les bases d’un nou model de banca més rendible. De cara al futur, tenim el vent de popa”.

Febrer

S’enderroca el mural de Tintin de Werens

L’art urbà pot ser efímer o més longeu. En el cas de l’icònic mural del Tintín davant la Llibreria Tècnica, ha tingut vuit anys de vida. El mural va a terra, i s’hi construiran 32 habitatges. El 2014, Werens dibuixava aquest mural a petició de Molinsab amb motiu dels

50 anys de la primera publicació de Tintín en català.

Històrica Castellet: plata als Jocs Olímpics

La sabadellenca Queralt Castellet es converteix en la primera esportista catalana, la cinquena espanyola, en penjar-se una medalla en uns Jocs Olímpics d’hivern. La rider de Sabadell fa història i posa la cirereta a un palmarès immaculat en aconseguir la medalla de plata en la seva cinquena participació en unes olimpíades en la modalitat del mig tub, després d’accedir a la gran final amb la quarta millor puntuació.

Mor el xef Jordi Gabaldà

El cuiner Jordi Gabaldà mor a causa d’un càncer. Nascut l’any 1984, va endur-se el premi al millor entrepà d’autor d’Espanya al Madrid Fusión.

Reobre l’oci nocturn

Reobre l’oci nocturn de forma definitiva. Des de l’esclat de la pandèmia, només havien pogut obrir 18 caps de setmana sotmesos a restriccions d’aforament i d’horaris, la prohibició de ballar o passaport Covid.

Rehabilitació del Vapor Pissit

S’inicia la rehabilitació del Vapor Pissit. La intenció de l’Ajuntament de Sabadell, que hi destinarà un milió d’euros, és preservar aquest edifici protegit situat al carrer d’Alemanya, 4. Es preveu rehabilitar principalment la nau est i la petita.

515 milions de viatges amb TUS

Més de 500 milions de viatges amb TUS i 110,03 milions de quilòmetres recorreguts per Sabadell.

La declaració del mes:

Ara més que mai, hem de crear noves oportunitats laborals per a persones amb discapacitat intel·lectual.

Març

Els polígons de Sabadell, el 50% de la facturació empresarial

2.537 milions d’euros. És el volum de negoci que generen les 830 empreses ubicades en algun dels set polígons d’activitat econòmica de Sabadell o PAE (Can Feu-Hostafrancs, Can Roqueta, Gràcia Nord, Gràcia Sud, Parc Empresarial, Ripoll i Sud-oest). Aquestes companyies apleguen el 50% de la facturació i el 42% de l’ocupació (12.351 treballadors) de les societats mercantils amb seu al municipi.

El parc de Catalunya fa 30 anys

Han passat tres dècades des que el 21 de març del 1992 es va inaugurar el que aleshores era el parc urbà més gran de Catalunya i va ser l’origen de l’Eix Macià, un emplaçament clau en el desenvolupament de Sabadell.

L’Astralpool fa història: campions de l’Euro Cup

L’Astralpool Club Natació Sabadell ja pot dir que té un títol europeu a les seves vitrines. Els sabadellencs es van proclamar campions de l’Euro Cup el passat mes de març després de superar el Telimar Palerm i culminar així una remuntada històrica (11-5). Edu Lorrio, un mur infranquejable sota pals, Sergi Cabanas, Kosta Averka i Bernat Sanahuja, va ser els grans protagonistes.

Sabadell acull refugiats d’Ucraïna

Dotze famílies de Sabadell es van comprometre a acollir a casa seva infants d’Ucraïna que van aconseguir fugir del seu país.

Ramiro Fernández captiva Londres

El pintor sabadellenc Ramiro Fernández, des del seu estudi personal de Sabadell, va aconseguir que algunes de les seves obres llueixin a menjadors com el de la duquessa de Westminster i el del baixista dels Rolling Stone Ron Wood.

On és el bust de Pi i Margall?

Els treballs de prospecció per mirar de localitzar el bust de Francesc Pi i Margall enterrat al pati del Círcol Republicà Federal van començar a finals de març. Tanmateix, l’equip d’operaris no va poder trobar-lo.

Abril

Un Sant Jordi especial, malgrat el mal temps

Vam viure un Sant Jordi molt especial, havent recuperat ja una certa normalitat post-pandèmica. Tot i això, la Diada va topar amb el vent en contra de les pluges intermitents. I de fins i tot una calamarsa. El balanç del Sant Jordi de 2022 va ser agredolç, ja que malauradament va quedar una mica deslluït.

Les vendes de les llibreries també van anar subtilment a la baixa, com acostuma a passar cada cop que Sant Jordi cau en cap de setmana o quan fa mal temps. Malgrat tot, el Diari va celebrar la Diada un cop més amb una edició inèdita amb un punt narratiu. Reptàvem als lectors a construir les seves històries.

El ‘final’ de les mascaretes

L’ús de la mascareta en espais interiors va deixar de ser obligatori. Les mascaretes només es mantenen en els centres sanitaris, farmàcies i el transport públic. Va ser una gran alegria per a tots i un bon senyal de la millora de la pandèmia!

17.800 euros

Sabadell es converteix en la tercera gran ciutat del país amb més renda per càpita, 17.800 euros per habitant.

Acord per fer la primera residència pública de Sabadell

Després de dècades de reivindicacions veïnals, l’Ajuntament i la Generalitat van signar un conveni per la construcció d’una residència pública al sud de la ciutat. “Ens hem de focalitzar que les obres estiguin acabades el 2025”, avançava l’aleshores consellera de Drets Socials Violant Cervera en una entrevista amb el Diari.

Primera edició de la fira Sakura

La fira Sakura Matsuri va posar Sabadell al mapa. El conjunt d’esdeveniments centrats en el Japó, celebrats a Fira Sabadell i en diferents punts de la ciutat, va acollir 10.000 assistents. Un èxit que ja projecta una segona edició de la fira per al 2023.

Subcampiones d’Europa

La sisena Copa d’Europa de l’Astralpool Club Natació Sabadell es va resistir. L’Astralpool CNS va perdre en la final contra l’Olympiacos (11-7). El palmarès de l’equip, però, és destacable amb cinc Copes d’Europa.

La declaració del mes:

Les seqüeles emocionals de la Covid estan molt presents. I l’emergència social no ha acabat.

Maig

CE Sabadell i OAR viuen la cara amarga de l’esport

El Centre d’Esports ho tenia tot de cara per aconseguir classificar-se per al ‘play-off’ d’ascens al futbol professional, després d’una gran segona volta de l’equip entrenat aleshores per Pedro Munitis. Davant 10.000 espectadors, el conjunt arlequinat va ser incapaç de guanyar l’Algesires a la Nova Creu Alta, i posava punt final a una temperada sense haver assolit l’objectiu. D’altra banda, l’OAR Gràcia fregaria l’ascens a la Divisió de Plata, en el ‘play-off’ disputat a Eibar. L’equip que aleshores el dirigia Cesc Borrell va caure en el decisiu partit davant l’Ikasa de Madrid (35-39).

Inauguració de l’edifici Ripoll

L’hospital Parc Taulí va estrenar un nou equipament, de planta baixa i tres d’alçada, connectat amb el Taulí en els tres nivells diferents, i amb 96 llits. Els primers pacients, però, no entrarien fins a la primera quinzena de juny. A l’acte inaugural va assistir-hi president de la Generalitat, Pere Aragonès; l’aleshores conseller de Salut, Josep Maria Argimon l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, i el director general del centre sanitari, Joan Martí.

Estrena anticipada de l’skatepark

Els ‘skaters’ sabadellencs es van fer seu el renovat skatepark del parc de Catalunya, abans que l’Ajuntament donés les obres per acabades. El projecte de renovació va cloure dos mesos després i d’una inversió d’uns 157.000 euros.

Sabadell, entre les grans ciutats amb més obra pública per fer

L’Ajuntament va tancar el 2021 amb l’execució d’inversions més baixa de la història: es va realitzar una de cada deu actuacions previstes. Algunes d’elles, les reformes a la Gran Via o les pistes esportives de Nostra Llar.

Sabadell, per sota la pensió mitjana

1.094 euros mensuals. És la pensió contributiva a la Seguretat Social mitjana per jubilació a la ciutat (dada referent al 2019). En comparació amb la mitjana catalana (que és de 1.174 euros), Sabadell es troba per sota.

Demanen un nou Museu d’Art

Diversos artistes del món de l’art sabadellenc van fer públic, al pati de l’Arteneu, un manifest molt crític amb l’estat del Museu Art, demanant un augment de la seva partida pressupostària i una nova ubicació.

La declaració del mes:

Neus Pujal, ex fiscal en cap de Sabadell: “Deixo enrere la millor etapa de la meva vida. Agraeixo l’acollida rebuda des del primer dia”.

Juny

Creu Sant Jordi

La Joventut de la Faràndula i el productor musical Joan Carles Doval van ser guardonats amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat per la trajectòria i la feina en els seus respectius camps. “És un reconeixement a tothom qui ha contribuït a l’entitat durant els seus 75 anys d’història”, va expressar Anna Vidal, presidenta de l’entitat. Doval ho va fer extensiu al sector discogràfic i els artistes que canten en llengua catalana.

Estrena del festival Observa

El Parc Catalunya va tornar a ser un gran escenari musical amb els festivals Embassa’t i el debutant Observa. Aquest darrer va registrar unes 19.000 entrades i la intenció de l’organització era consolidar-lo els pròxims anys.

Óscar Salguero, plata mundial

El nedador Óscar Salguero es va proclamar subcampió del Món dels 100 metres braça en la categoria SB8 a Madeira (Portugal) després de protagonitzar un impressionant duel amb el xilè Vicente Enrique Almonacid Heyl.

Centenari de pel·lícula de la Joventut Atlètica Sabadell

Els Cinemes Imperial es van convertir en l’escenari ideal per celebrar l’acte commemoratiu del Centenari de l’entitat atlètica sabadellenca, amb més de 250 persones a la sala, i un actor principal: el president d’honor, Josep Molins, protagonista del film ‘Pep Molins, 100 anys de la J.A. Sabadell’, on es feia un recull de la història de l’entitat.

La declaració del mes:

Xavier Pujol, President de Pimec Vallès Occidental: “Bona part dels joves prefereixen oficis que estan de moda, com ara ser discjòqueis o youtubers”

Juliol

Werens pinta un nou mural de Tintín i Haddock

Els tintinaires sabadellencs tenen el seu racó de culte a la ciutat. A la nova placeta –encara sense nom– que uneix la Via de Massagué i el Raval de Dins, l’artista sabadellenc Werens hi va pintar el passat mes de juliol un nou mural amb els personatges més famosos dels còmics del belga Hergé. En un bloc de pisos privats, ben a prop de la Parròquia de la Puríssima, hi trobem l’aventurer Tintín amb el seu inseparable Milú i el capità Haddock. Són en una cantonada que uneix dues façanes de l’edifici, a punt de xocar.

Acord per un nou parc de Bombers

L’Ajuntament de Sabadell i el Departament d’Interior van arribar a un acord per reubicar els Bombers. El Govern municipal proposa desplaçar el parc i situar-lo al barri de Gràcia. Les obres, però, no començaran fins al 2026.

Gabri, nou entrenador del CES

Gabri Garcia va ser l’escollit per dirigir des de la banqueta el nou projecte del Centre d’Esports Sabadell. Tanmateix, el tècnic de Sallent, no ha pogut acabar l’any com a entrenador arlequinat. A inicis del desembre va ser destituït.

Can Llong i Castellarnau, Can Puiggener i Gràcia marquen tendència

Es tracta dels tres barris de Sabadell que més veïns nous han captivat des de l’any 2017: el sector del Berard ha guanyat un 5,2% més d’habitants, seguit de Can Puiggener (+3,7%) i el barri de Gràcia (+2,7%). Els serveis propers, els preus de l’habitatge, les connexions viàries i ferroviàries i les zones verdes són els must a l’hora de triar un barri per viure.

286% més contractes indefinits

Es tracta de l’increment del nombre de contractes indefinits al juliol, arran de la reforma laboral.

La declaració del mes:

Ricard Font, aleshores secretari general de la Vicepresidència: “La millor aportació de la Generalitat a la Gran Via és construir la ronda Sabadell-Terrassa”

Agost

El pavelló dels Merinals, més a prop

A principis d’agost, i després de superar un llarg procés administratiu, van començar les obres de construcció del nou equipament esportiu a la zona oest de la ciutat. Amb una inversió de vuit milions d’euros, el cinquè pavelló de municipal de Sabadell servirà per posar punt final a una necessitat història del barri. També està previst habilitar vint-i-vuit places d’aparcament.

Les onades de calor agreugen la sequera

Les successives onades de calor abans d’arribar a l’agost van deixar un paisatge molt sec, ideal per a la propagació d’incendis. A la ciutat, els ADF i Bombers estaven en alerta màxima, en una campanya que havia començat més aviat del previst i que no s’acabaria fins a finals de setembre. El termòmetre, encadenaria jornades superant els trenta graus a plena llum del dia i els vint de nit.

Abel Garriga, a Broadway

El pianista sabadellenc, Abel Garriga, s’estrenava a Broadway, a principis d’agost, com a director musical a l’espectacle “Funny Girl”. L’adaptació a escena del guió d’Isobel Lennart.

Augmenten els llocs de treball

La ciutat va cloure el primer semestre amb 74.640 llocs de treball, un 2,7% més respecte al mateix període del 2019, previ a la pandèmia.

Els còmics de Ricard Efa, a París

Els còmics del dibuixant sabadellenc, Ricard Efa, es van exposar En una reputada galeria ben prop del museu del Louvre, a París, a la galeria Maghen, una de les més potents del sector de la il·lustració a Europa.

La declaració del mes:

Emma Garcia, doble medallista de plata: “La natació artística és la unió de diversos esports: dansa, ballet i natació”

Setembre

Una Festa Major, ara sí, sense restriccions Covid

El castell de focs és aquell moment en què l’esperança i la nostàlgia es barregen entre els nombrosos ciutadans que observen el cel. Uns minuts en què la llum il·lumina la ciutat mentre el soroll dels espetecs de la pirotècnia serveix per fer balanç d’un cap de setmana màgic, en què els carrers han tornat per fi a la normalitat després de dos anys d’incertesa i foscor.

“Teníem moltes ganes de tornar a viure una Festa Major sense restriccions, com les d’abans”, era una de les frases més repetides un cop conclosa la FM 2022. L’alcaldessa, Marta Farrés, va fer un balanç positiu de la festa, que va tenir una afluència destacable: “La ciutat ha retornat al carrer i ha participat en les activitats amb alegria i civisme”, apuntava.

La Cursa Popular, la reina de la FM

La prova reina de l’esport sabadellenc a la Festa Major va tornar a tenir un gran pes en el programa amb la cursa popular, els 14 quilòmetres, la Mitja marató i la prova infantil. La participació d’enguany, però, va ser més baixa que l’anterior.

El curs 2022-2023 va citar un total de 31.520 sabadellencs a les aules

1.196 infants van començar curs a una de les llars d’infants municipals, 19.527 estudiants ho van fer en un dels centres d’Infantil i Primària del municipi i 10.797 joves van començar classes als centres d’Educació Secundària Obligatòria de la ciutat.

El Llenas tanca, 55 anys després

El curs no va començar al Llena. L’històric equipament del carrer de Sant Pau va abaixar la persiana el passat 31 de juliol i durant els dies de setembre els protagonistes eren els camions de mudança que s’enduien tot el material que hi quedava.

La catifa d’Elisabet II

Una empresa d’origen sabadellenc, ara amb seu a Sant Cugat del Vallès, Tèxtil Olius, va fabricar la catifa per on va passar el fèretre d’Elisabet II. El producte va utilitzar-se el dia 19 de setembre durant el funeral d’Elisabet II.

La declaració del mes:

Manel Cervantes, cap de malalties infeccioses del Taulí :“Ara toca que la gent de més risc es torni a vacunar. És el moment de posar-se la quarta dosi”.

Octubre

Nova proposta cultural

Teatre Estable de Sabadell (TeS) es va estrenar el 22 d’octubre amb ‘Assedegats’, la primera obra de l’irlandès establert als Estats Units Ronán Noone que es representava a Catalunya i en català. La nova companyia neix amb la voluntat d’establir a Sabadell un centre de creació d’arts escèniques professionals que consolidi la ciutat en el panorama teatral del país.

Entrega dels Premis Cambra 2022

L’empresa sabadellenca especialitzada en viatges al Marroc, Xaluca Tours, la consellera delegada de Natura Bissé Group, Verónica Fisas, i la Fundació Impulsa van resultar guanyadors dels Premis Cambra Sabadell 2022. Prop de 300 persones, entre empresaris, alcaldes i representants del sector polític, econòmic, social i d’institucions de Sabadell i de la comarca, van assistir a la cerimònia d’entrega dels guardons.

Claudi Martí és reelegit president

Claudi Martí va guanyar les eleccions després de rebre el suport de 1.556 socis i serà sis anys més al capdavant del Club Natació Sabadell. Per primera vegada a la història de l’entitat, serà el primer president que surt reelegit.

Reconeixement a Ferran Alberich

El sabadellenc Ferran Alberich va ser distingit amb el premi de Patrimoni Cinematogràfic i Audiovisual 2022. El guardó, concedit pel Ministeri de Cultura i Esports per primera vegada aquest any, va reconèixer la seva tasca en la conservació.

Proposta del Govern municipal

266 milions de pressupost per a Sabadell el 2023. La xifra és un 5,3% més respecte aquest any.

La declaració del mes:

Lourdes Ciuró,Exconsellera de Justícia: “Fugir del Govern de la Generalitat és fugir dels problemes. I jo vull un partit que els entomi”

Novembre

Més d’un miler de persones donen la benvinguda al nou Passeig

Després d’onze mesos d’obres, la que pretén ser la remodelació definitiva d’aquest espai es convertia en una realitat amb l’objectiu de tancar una etapa d’interinatge que va arrencar amb el mercat provisional i va continuar amb el perllongament dels FGC. Durant la inauguració, es van exhibir els nous elements icònics de l’indret, amb protagonisme per les llums i l’aigua que van fer gaudir els més petits.

Concentració d’infermeria a les portes del Taulí

Més d’un centenar de professionals d’infermeria de l’hospital Parc Taulí es van concentrar a les portes de la direcció del centre hospitalari per mostrar públicament el seu malestar per la manca de personal, sobretot, d’aquest àmbit.

La manifestació va servir per reclamar solucions urgents per posar fi a unes ràtios d’infermera-pacient considerades massa elevades i que asseguren que posen en risc la qualitat assistencial.

ElPetit tanca la seva 18ª edició

El festival elPetit va tancar la 18a edició amb l’obra ‘Ciudades. Pasajes en construcción’. Ho va fer després de 14 espectacles, 17 tallers i dos dies de jornades internacionals de reflexió per a educadors, programadors culturals i artistes.

Eulàlia Sànchez, premi Tenacitat

Eulàlia Sànchez, directora de l’Escola de Música Creu Alta, va ser guardonada amb el premi Tenacitat 2022 de Rotary Club Sabadell. “No m’agrada parlar, prefereixo que la música ho faci per mi”, va dir visiblement emocionada durant l’entrega.

Cop a l’incivisme

70 multes per deixar escombraries al carrer després d’engegar el nou sistema de sancions.

La declaració del mes:

Juli Fernàndez, conseller de Territori:“El meu compromís és que la connexió entre Castellar i la C-58 sigui una realitat”

Desembre

Els 40 anys de l’Associació Amics de l’Òpera

El 7 d’octubre de 1982, l’Associació Amics de l’Òpera de Sabadell (AAOS) s’estrenava amb ‘Madama Butterfly’. I 40 anys després, l’entitat fundada i encara presidida per Mirna Lacambra és una referència estatal i europea. El 2 de desembre queda demostrat amb una celebració d’aniversari extraordinària a la Faràndula, amb actuacions i reconeixements.

En la mateixa portada, destaquem l’acord entre l’Ajuntament de Sabadell i el departament de Territori de la Generalitat per allargar la ronda Oest fins a Castellar del Vallès, però sense avançar en la Ronda Nord entre la nostra ciutat i Terrassa. a Hi ha 200.000 euros previstor per estudiar la connexió de la C-58 amb la carretera B-124, que permet accedir a Castellar.

El metro del Vallès ja és una realitat

El 9 de desembre van entrar en servei quinze nous trens d’FGC que van permetre incrementar la freqüència de pas dels trens en hora punta cada 5 minuts des de Sabadell i Terrassa cap a Barcelona, i al revés, i des de Sant Cugat cada 2,5 minuts. Però també és cert que el temps de trajecte es manté perquè ara els trens paren a totes les estacions, tres més que abans.

Gemma Ruiz, premi Sant Jordi

La periodista i escriptora sabadellenca guanya el 63è Premi Sant Jordi amb la novel·la ‘Les nostres mares’, un homenatge a les dones nascudes als anys 50. El guardó s’entrega en la 72a Nit de Santa Llúcia d’Òmnium Cultural.

Dolors Costa presideix el Taulí

La sabadellenca és nomenada presidenta del Consell de Govern del Parc Taulí. És la sisena persona que ocupa el càrrec i la segona dona, ja que pren el relleu de Mariona Creus i Virgili, que ens va deixar el juliol a l’edat de 81 anys.

Pla de protecció del patrimoni

El ple va aprovar el nou pla de protecció del patrimoni, amb 868 elements protegits.

El CAP Can Llong obre les seves portes

Salut va inaugurar finalment el CAP Can Llong el 12 de desembre, sense l’alcaldessa, Marta Farrés, que va declinar assistir-hi en senyal de protesta perquè l’equipament es va inaugurar sense una dotació de personal pròpia ni servei de pediatria.

Gabri Garcia, destituït

Destitució fulminant. Gabri Garcia deixa de ser l’entrenador del CE Sabadell pels mals resultats de l’equip. És substituït a la banqueta pel segon entrenador, Miki Lladó, que encara un repte majúscul per revertir la situació de l’equip.

Declaració del mes:

El Llaminer: “És al·lucinant. Hi ha famílies que em diuen que als seus fills els faig més il·lusió que els Reis d’Orient!”