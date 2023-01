Renfe retornarà la fiança dels abonaments gratuïts de Rodalies i Mitja Distància del 2022 a partir del pròxim dilluns 9 de gener. Els usuaris que van adquirir els títols amb targeta rebran els diners de manera automàtica al seu compte, mentre que els que van pagar amb efectiu s’hauran d’acostar als punts de venda de les estacions, en aquest cas a partir del 15 de gener.

El requisit per rebre la fiança és, tal com va establir el decret del govern espanyol, haver fet un mínim de 16 viatges entre l’1 de setembre i el 31 de desembre. Per facilitar els tràmits relacionats amb el retorn dels diners Renfe també ha habilitat una línia telefònica específica (91 919 15 67) per informar sobre el tràmit.

A banda, cal recordar que Renfe també ha confiscat la fiança als usuaris que en almenys tres ocasions han reservat plaça per un tren de Mitja Distància, però que després no han viatjat.

Més de 750.000 abonaments amb descompte

Entre l’1 de setembre i el 31 de desembre l’operadora ha expedit 757.639 abonaments bonificats, dels quals un 81,8% (620.000) corresponen a Rodalies i el 15% a Mitja Distància (118.000). Renfe també ha venut prop de 20.000 títols amb descomptes del 50% d’Avant.

Els abonaments gratuïts de Rodalies i Mitja Distància continuen sent gratuïts durant tot el 2023. Des del passat 28 de desembre es poden adquirir les noves targetes, que seran vàlides fins al 30 d’abril. Igual que al setembre, per adquirir l’abonament cal dipositar una fiança de 10 euros pels títols de Rodalies i de 20 euros per Mitja Distància. Els abonaments es poden adquirir durant tot el període de vigència.