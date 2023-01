Mar Fayos arrenca la gira amb el Cirque du Soleil

El 2023 promet ser l’any de la cantant Mar Fayos. La vocalista de jazz i compositora té una excedència d’un any com a professora de la prestigiosa Berklee College of Music de Boston, per complir el repte de protagonitzar l’espectacle Alegría del Cirque du Soleil. Després de formar-se al Canadà, d’on és la companyia, la sabadellenca ja ha arrencat la gira asiàtica, que passa per Seül (Corea del Sud) i Tòquio i Osaka (Japó).

A escenari, entre acròbates i a molts metres d’alçada, Fayos es converteix en la Singer In White (cantant de blanc) per exemplificar les forces del bé en l’espectacle, que fa 25 anys que es representa internacionalment.

✨#Alegría ~ In A New Light ✨ in a few pictures. Thank you, thank you & thank you @cirque and Alegría family! Starting to tour with you is a lifelong dream come true. There is so much talent and love all around. Now introducing you all my version of #Singer in White! pic.twitter.com/2YfNLA0XUK

— Mar Fayos (@mar_fayos) December 21, 2022