La UE Sabadellenca, a un pas de celebrar el retorn a Segona Catalana

El futbol territorial local estarà molt pendent del Municipal de la Creu, al sud de la ciutat. Aquest dissabte (18 h), la UE Sabadellenca pot certificar l’ascens a Segona Catalana si supera el filial del Vilassar de Dalt. Ara mateix, el seu avantatge respecte al segon, Can Parellada -que visita el diumenge (11.30 h) a La Planada Roureda-, és d’11 punts amb només 12 per disputar.

“L’equip està molt endollat i concentrat i si juguem al nivell habitual, estic segur que guanyarem i ho podrem celebrar”, diu el tècnic Jesús Rueda, ‘Betis’. El rival encara no té lligada la permanència i això podria complicar les coses, però la gran trajectòria del conjunt taronja no fa pensar en una sorpresa. De fet, no ha cedit cap punt a casa aquesta lliga.

‘Betis’ insisteix que “durant tota la temporada els jugadors han mantingut el compromís i una gran implicació. Aquesta setmana tenia 24 futbolistes a entrenar i això és molt difícil en un equip de territorial. Demostra les ganes que tenen de celebrar el premi de l’ascens”. Significaria el retorn a Segona Catalana després de dos anys a Tercera.

Jesús Rueda no vol parlar de futur encara. “El primer és guanyar i pujar i després, ja veurem què passa. La meva idea seria continuar i mantenir gran part del bloc… “. A títol personal significaria el seu tercer ascens: el primer en la temporada 2011/12 i el segon a la 16/17. El tercer està a tocar. El tècnic, a més, li espera un intens cap de setmana perquè el diumenge viatjarà a Sevilla per veure en directe el derbi Betis-Sevilla al Benito Villamarín. Òbviament, com un bètic més. Doble celebració?