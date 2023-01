Indignació entre alguns dels assistents a la Fira Reial, que hi ha muntada a Fira Sabadell, per la “mala organització” i que els ha impedit accedir al recinte. Els afectats lamenten que, tot i arribar abans d’obertura de portes, no han pogut veure les carrosses de la cavalcada i els tallers on treballen els ajudants dels Reis d’Orient, entre altes coses, segons han explicat a NacióSabadell.

Algunes famílies han manifestat el seu malestar, perquè s’han quedat fora i d’altres, davant la cua generada al voltant de l’edifici -des de l’entrada al complex, per la plaça de la Sardana, fins al carrer Covadonga-. Molts han optat per fer mitja volta: “No veus la gentada i l’accés és a l’altre cantó”, ha assenyalat un pare, a l’altura del carrer Tres Creus.

Un altre grup ha afirmat que un membre de l’organització no els ha garantit l’entrada “quan fa dues hores que estem esperant” i, una mica més enllà, una altra família ha dit que “directament ens han dit que no entraríem”. Per això, molts dels afectats han recordat que els últims dos anys amb la cita prèvia “funcionava perfectament”.

Només un torn de tarda

Fonts municipals han justificat aquesta acumulació de persones perquè només hi ha un torn -de 17.30 a 20 hores-, ja que el personal encarregat és voluntari i no disposen de tota la jornada, a diferència de 2021, que hi havia visites matí i tarda i permetia donar resposta a la ciutadania. De cara a les properes cites, a partir d’aquest dimecres, s’ampliarà l’horari i arrencarà a partir de les 17 hores.

Més de 2.000 persones

La Fira Reial es va inaugurar aquest dilluns i, de fet, no es va produir aquesta situació. Les mateixes fonts han precisat que entre les 2.000 persones que van passejar per les instal·lacions, una cinquantena es van quedar fora, cosa que no s’ha donat aquest dimarts, amb una assistència superior: 2.410.