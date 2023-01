El derbi Tibidabo TR-Can Rull per tornar a la competició a Segona Catalana

Torna el futbol territorial. Gairebé sense marge per pair els torrons i les neules, els equips de Primera, Segona i Tercera Catalana afronten la primera jornada del 2023. Quatre són els representants sabadellencs a les dues primeres categories que han tingut alts i baixos fins ara.

El conjunt de superior categoria i segon de la ciutat és el filial arlequinat que ha viscut les dues cares de la moneda i un doble canvi a la banqueta. En un inici espectacular i golejant als tres primers partits de lliga, semblava que es podia repetir la superioritat de la temporada anterior que va portar l’ascens fulgurant arlequinat. Però els rivals van agafar la mesura. El joc dur i les estratègies defensives, especialment a Olímpia, van portar als 5 partits sense guanyar, incloses tres derrotes consecutives a casa, dues d’elles per golejada.

Amb això, Jordi López va fer un pas al costat -també forçat per la seva situació laboral- i va arribar Gerard Bofill. Pas efímer, però canviant la dinàmica. Va debutar empatant al camp del líder, l’Atlètic Lleida i, dues setmanes més tard, va repetir amb un nou empat al Municipal de Mollerussa. Bofill va tancar la seva etapa al capdavant del filial amb una victòria davant del Turó Peira en l’últim partit de l’any. Amb l’ascens de Bofill al primer equip com a segon de Lladó, Marc Nomen, fins ara tècnic del juvenil de Divisió d’Honor, agafa el relleu amb l’objectiu de consolidar la bona dinàmica i acostar-se a la zona de classificació a la Superlliga Catalana, que actualment té a 3 punts.

Aquest dissabte (16 h), davant l’At. Alpicat, té l’oportunitat de començar amb bon peu el 2023 i presentar, de nou, la candidatura a la zona alta de la taula.

Derbi transcendental

UE Sabadell Nord, UD Tibidabo TR i CFU Can Rull RT també estan vivint una temporada amb contrastos a la Segona Catalana. En una temporada especialment curta pel sistema de subgrups, la igualtat és màxima i la diferència entre la zona alta i la baixa és molt curta. L’actual millor classificat és el Can Rull que es troba tercer classificat. Va iniciar la temporada guanyant el derbi de forma agònica davant del Sabadell Nord a la ZE de Can Rull seguit d’una davallada en les setmanes següents amb 3 derrotes i 1 empat.

Tot i així, els de Numosky han pogut refer-se d’aquesta dinàmica i ja són 6 els partits que acumula sense perdre el conjunt arlequinat, amb 4 victòries i 2 empats que l’han deixat a les posicions capdavanteres del subgrup i com un dels clars aspirants a disputar la lligueta d’ascens. Un altre dels aspirants és el Tibidabo TR. Ha estat durant tota la competició a la zona alta i actualment es troba cinquè, a dos punts del Can Rull. Els de Toni Sallés s’han mostrat com un dels equips més competitius i que més costa guanyar de la categoria mostrant una gran regularitat L’objectiu: donar l’última passa i acabar de lluitar per la zona que donarà accés al grup per l’ascens.

Aquest diumenge (12 h) Tibidabo i Can Rull disputaran un derbi amb molts al·licients i de gran transcendència. El conjunt de Torre Romeu s’ha fet fort al seu feu i també ha sabut gestionar molt bé els derbis: va guanyar a Can Rull (1-2) i també a casa contra el Sabadell Nord (3-1). El club de Ca n’Oriac està vivint una temporada complicada. Després del descens des de Primera Catalana i la forta reestructuració, tant a l’equip com a la directiva, no acaba de trobar la continuïtat en els resultats. Els nois de David Campuzano es troben a la zona baixa de la taula, dos punts per sobre del cuer i a 8 del Can Rull. Tres victòries, un empat i set derrotes són els pobres números d’un equip que està pagant els nombrosos canvis a l’estiu.

L’objectiu del conjunt arlequinat no és un altre que salvar la categoria a la finalització de la segona lligueta. Temps per revertir la situació, en té. De moment, aquest diumenge rep la visita (11.30 h) del Badia al Municipal.