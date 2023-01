Estàs enganxat al mòbil? Comprova-ho amb aquest test

Els mòbils s’han convertit per a bona part de la ciutadania en instruments imprescindibles en el dia a dia. Sigui per desenvolupar tasques professionals o des d’un punt de vist estrictament lúdic i d’oci, l’ús dels dispositius no ha parat de créixer en els darrers anys.

L’esclat de la pandèmia no va fer res més que augmentar aquesta realitat, especialment entre adolescents. Ha posat en risc la capacitat individual, però també la funció dels pares de gestionar d’una manera adient l’ús de la tecnològica i l’exposició a les pantalles. Però, com podem saber si estem enganxats?

L’any 2013, un grup de científics sud-coreans van desenvolupar un qüestionari amb 33 afirmacions per mesurar l’addicció als telèfons mòbils. En respondre l’Escala d’Addicció als Smartphones (SAS, per les sigles en anglès), els participants havien d’indicar fins a quin punt estaven d’acord amb l’afirmació: fortament en desacord (1), en desacord (2), en lleuger desacord (3), lleugerament d’acord (4), d’acord (5) o fortament d’acord (6).

He oblidat una tasca planificada perquè estava fent servir el mòbil.

Em costa concentrar-me a classe, fer tasques que m’han encarregat o treballar a causa de l’ús del telèfon mòbil.

Tinc marejos o visió borrosa a causa de l’ús excessiu de l’smartphone.

Em fa mal el canell o el clatell mentre utilitzo el telèfon mòbil.

Estic cansat i noto que no dormo bé per l’ús excessiu de l’smartphone.

Em noto calmat i còmode quan estic amb el mòbil.

Tinc una sensació agradable o estic entusiasmat mentre faig servir el mòbil.

Em noto confiat quan utilitzo el mòbil.

Soc capaç de fer-me passar l’estrès quan miro el mòbil.

No hi ha res més divertit que fer servir el mòbil.

La meva vida estaria buida sense el mòbil.

Em noto més liberal quan faig servir el mòbil.

Fer servir el mòbil és el més divertit que hi ha.

No aguantaria no tenir mòbil.

Em noto impacient i inquiet quan no estic mirant el mòbil.

Tinc l’smartphone al cap fins i tot quan no l’estic fent servir.

No deixaré d’utilitzar el mòbil encara que la meva vida diària ja s’està veient afectada per l’ús que en faig.

M’enfado quan em molesten mentre faig servir el mòbil.

M’emporto el mòbil al lavabo fins i tot quan tinc pressa per anar-hi.

Em sento bé quan conec gent a través del mòbil.

Noto que la relació amb els meus amics via smartphone és més íntima que la relació amb els amics de la vida real.

No poder fer servir el mòbil seria més dolorós que perdre un amic.

Tinc la sensació que els amics amb qui em relaciono a través del mòbil m’entenen millor que els meus amics de la vida real.

Consulto constantment el meu mòbil per no perdre’m converses amb altra gent a Twitter o Facebook.

Consulto xarxes socials com Twitter o Facebook de seguida que em llevo.

Prefereixo parlar amb els amics que tinc via smartphone que quedar amb els meus amics de la vida real o gent de la meva família.

Prefereixo buscar una cosa amb el mòbil que preguntar-la a algú.

La bateria carregada al 100% no em dura tot el dia.

Faig servir el telèfon mòbil més del que havia previst.

Tinc la necessitat de fer servir el mòbil just després d’haver deixat d’utilitzar-lo.

He intentat una vegada i una altra reduir el temps que faig servir el mòbil però mai me’n surto.

Penso sempre que hauria de rebaixar l’estona que utilitzo el mòbil.

La gent del meu voltant em diu que utilitzo massa el mòbil.

Malgrat que l’estudi es va desenvolupar en un moment en què algunes aplicacions com Tik Tok o Instagram no tenien el pes actual i en algun cas encara no havien nascut, les qüestions continuen vigents i serveixen per mesurar el nostre grau de dependència.

En total, 197 persones van respondre les preguntes, de les quals 64 eren homes i 133 dones, d’edats entre els 18 i els 53 anys. El resultat va ser de 104,5 punts de mitjana en el cas dels homes i 112,7 en les dones.

Actualment, l’addicció als telèfons mòbils no està reconeguda com una patologia per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Un dels inconvenients és la manca de marcadors tangibles que serveixin per alertar quan hi ha un problema real d’abús de la tecnologia.