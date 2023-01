Després de diversos mesos anunciant-se a les xarxes socials, Callao va viure el passat 23 de desembre la seva inauguració com a espai d’oci nocturn a Sabadell. “Estem molt contents amb com ha respost la gent de Sabadell i altres municipis del Vallès. El primer dia estaven les dues sales plenes a vessar. No ens esperàvem aquesta rebuda”, explica un dels impulsors del nou local. L’espai, que anteriorment funcionava com a restaurant i sala de trobades, té llicència per obrir fins a les 3.30 h com a bar musical de copes. “Fins ara, el balanç és molt positiu i l’acollida ha estat increïble”, valora.

Callao serveix per obrir el camí de les discoteques al polígon Sud-oest, a tocar de la Gran Via i de la C-58. L’Ajuntament ha assenyalat en els últims mesos aquest indret com una de les zones amb més potencial per al naixement de nous establiments, en aquest cas amb un aforament màxim de 500 persones. Malgrat alguns inconvenients com les connexions del transport públic, el consistori veu amb bons ulls un emplaçament que ha atret un ampli teixit empresarial en l’última dècada.

L’obertura dels nous negocis en l’oci nocturn a Sabadell es va abordar aquest dimarts en el ple de l’Ajuntament, que va aprovar definitivament el Pla General Municipal d’Ordenació de Sabadell. La nova regulació es llegeix com una aposta per estimular l’activitat, amb un model que permet definir aforaments, ubicacions i distàncies entre locals per evitar una concentració excessiva de l’oferta.

Així, totes les discoteques que tinguin un aforament superior a 500 persones aniran directament a Sant Pau de Riu-sec, l’altre polígon amb més perspectives de creixement a la ciutat. Per exemple, si les previsions es compleixen, a l’entorn de l’escorxador s’hi podran ubicar entre dos i tres establiments nous.

Evitar la concentració excessiva de discoteques

La normativa preveu tres tipus de locals (musicals, d’oci i especials), repartits en quatre zones de la ciutat. L’objectiu és evitar que irrompi una àrea amb la concentració de locals com va succeir a la Zona Hermètica, desmantellada entre 2016 i 2018.

Des del sector de l’oci nocturn, el president de l’Associació d’Empresaris de la Zona Hermètica, Joan Cosp, va advertir mesos enrere que destinar les grans discoteques al sud-oest de la ciutat implica “traslladar el problema uns 500 metres”, massa lluny de la població, al seu parer. I apunta que, tenint en compte aquesta distància, no hi ha una bona oferta d’autobusos per arribar-hi. Només la línia L11 de TUS –F6, els dies festius– té parada al Sud-oest, i el servei s’acaba a les 22 hores. Tot i això, el Govern municipal es planteja ampliar horaris i freqüències “si la demanda ho justifica”.