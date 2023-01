Els bucs d’assaig de l’Estruch, tancats ‘sine die’

Un lloc on assajar amb la banda musical quan no es disposa d’espai propi o senzillament l’emplaçament perfecte per entonar les cançons que més ens agraden amb els amics. Els bucs de l’Estruch (sales d’assaig per a grups de música), han deixat de sonar: romandran temporalment tancats sense data de reobertura. L’acord amb l’empresa que hi havia subcontractada, i que gestionava els bucs, ha finalitzat i ara l’espai es troba en un stand by.

Segons indiquen fonts municipals, l’Ajuntament ja treballa en una nova licitació per donar continuïtat als bucs d’assaig. La voluntat del consistori és reobrir tan aviat com sigui possible aquest espai i fer-lo més dinàmic que l’any passat, com han fet saber veus municipals al Diari de Sabadell.