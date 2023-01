La decisió dels dos jutjats del contenciós administratiu de Barcelona, que obliguen l’Ajuntament de Sabadell a pagar 2,5 milions d’euros a l’empresa de neteja i recollida de residus Smatsa, va provocar un intercanvi d’acusacions entre els partits hores després que es conegués la notícia.

Els fets es remunten a l’any 2017, quan el govern local, amb l’alcalde Maties Serracant (Crida per Sabadell) al capdavant i en què també en formaven part ERC, Unitat pel Canvi i Guanyem Sabadell, va posar la lupa sobre el contracte més important de l’Ajuntament, el de la recollida de les escombraries i la neteja viària.

L’impacte en la ciutat

El primer tinent d’alcaldessa, Pol Gibert (PSC), es va mostrar molt contundent, recordant que els passos seguits per municipalitzar el servei els va dur a terme el Govern de Transformació de Sabadell (2015-2019), format per ERC i la Crida. “És un punt d’inflexió en una via iniciada per un govern anterior i que és fracassada, i que pot resultar en més de 5 milions d’euros que la ciutat haurà de pagarà a l’empresa”, va advertir. “Amb aquests diners es poden fer quatre passeigs de la plaça Major, set nous carrers Indústria, mantenir el rebost solidari durant dotze anys o pagar les beques menjador de 6.000 nens”, lamentava.

També es va pronunciar l’actual portaveu d’ERC al consistori i regidor d’Acció Social en el mandat passat, Gabriel Fernàndez, que va relativitzar l’impacte econòmic que suposaria que les sentències esdevinguessin fermes, entenent que no implicarà pagar més diners de les arques municipals. A més, va apuntar als socialistes. “El problema va ser generat per part del PSC, l’únic partit de la ciutat amb condemnats per corrupció, i per un contracte signat per un govern del qual Marta Farrés va formar part durant 12 anys”, va exposar.

Per la seva banda, la Crida acusa el PSC d’amagar la seva mala gestió del contracte de residus sota titulars buits de contingut i demana responsabilitat política. Segons la portaveu del grup, Nani Valero, “la justícia i el secretari de l’ajuntament han deixat clar en diverses ocasions que el contracte que el govern del PSC va signar amb Smatsa el 2012 és irregular i ara, tornem a pagar els resultats d’aquesta acció. No se’ns deixa reclamar allò que l’empresa cobra sense realitzar perquè el contracte està mal fet, i perquè no s’ha garantit una fiscalització correcta”, ha lamentat.

Smatsa lamenta el “mal irreparable”

Mentrestant, l’empresa va celebrar la notícia, tot i que asseguren que s’ha fet un “mal irreparable” a Smatsa. “Es va provocar una incertesa als treballadors i a l’empresa”, recorda el gerent, Eugenio Díaz. “Els arguments de l’Ajuntament no tenien ni cap ni peus, estem satisfets, per una banda, però ara toca reflexionar: algú hauria de demanar disculpes a la ciutat, perquè aquesta broma li costarà més de 5 milions d’euros”, va afegir Díaz.

Els magistrats donaven així la raó a la firma, que va demandar el consistori per les liquidacions dels exercicis entre 2014 i 2017, en què s’acusava Smatsa d’irregularitats en la facturació. De moment, queden pendents dues sentències més, que podrien elevar l’import als 5,2 milions d’euros.