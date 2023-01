Garrotada judicial. L’Ajuntament de Sabadell haurà de pagar 2,5 milions d’euros extraordinaris a l’empresa de neteja i recollida de residus Smatsa, després que així ho hagin decidit dos jutjats del contenciós administratiu de Barcelona.

Els anys 2015 i 2016, la corporació municipal va revisar les factures d’Smatsa perquè considerava que l‘empresa concessionària cobrava serveis que realment no feia, i la va obligar a retornar part dels cobraments. Ara, la justícia constata que anava errat i l’obliga a compensar el deute amb l’empresa (2.243.000 euros), els interessos de demora (uns 260.000 euros) i les costes judicials. Una factura milionària.

El Govern de Transformació de Sabadell (2015-2019), de què formaven part ERC i la Crida, va posar Smatsa sota lupa. L’adjudicació del contracte a l’empresa de neteja estava sent investigat en el marc del Cas Mercuri, i a més, consideraven que la concessionària no feia la feina que li tocava, i cobrava diners de més. Es van emprendre mesures contundents: l’Ajuntament va revisar les liquidacions de final d’exercici a la baixa, va obligar l’empresa a retornar cobraments, i va redoblar el control sobre l’activitat de l’empresa, instal·lant un sistema GPS en els camions i els carretons, entre d’altres.

La justícia apunta que es va actuar amb “mala fe” i que la intenció de l’Ajuntament era “trencar el contracte” de neteja i de recollida de residus sense compensar Smatsa i així poder municipalitzar el servei.

Ambudues sentències no són fermes perquè l’Ajuntament les ha recorregut al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TJSC). La decisió final podria trigar mesos.

“Es podrien fer quatre passeigs de la plaça Major”

El Govern actual, del PSC, es mostra preocupat per l’abast de les decisions judicials. S’hauran de pagar 2,3 milions d’euros, que podrien elevar-se fins a 5,3 milions d’euros si hi ha sentències desfavorables sobre les liquidacions de 2016 i 2017. Un “cop dur” sobre les arques de l’Ajuntament, segons el primer tinent d’alcaldessa, Pol Gibert.

“Això tindrà un cost elevat per a la ciutat. Amb aquests diners es poden fer quatre passeigs de la plaça Major, set nous carrers Indústria, mantenir el rebost solidari durant dotze anys o pagar les beques menjador de 6.000 nens”, apunta el número 2 del Govern. En l’àmbit polític, apunta a la Crida i ERC com a responsables: “Això representa un punt d’inflexió. Es fa un toc d’atenció a la gestió feta per part del govern anterior. Els seus errors –les inversions financerament sostenibles que es van pagar dues vegades, la compra de l’Artèxtil i la gestió d’Smatsa– sumen més de 10 milions d’euros malgastats”

Si el TSJC confirma la sentència, l’Ajuntament no podrà retornar els diners de cop, i ho haurà de fer a terminis. Els tècnics municipals estudien com fer-hi front.

“El problema és el contracte”

La Crida per Sabadell, que va estar al càrrec de la regidoria de Serveis Municipals entre 2015 i 2019, considera que el “problema d’origen” és el contracte, investigat dins de la macrocausa del Cas Mercuri. La portaveu de la formació, Nani Valero, creu que el Govern municipal hauria d’haver activat els mecanismes per revocar la concessió. “És un contracte que està sent investigat per la justícia, que ningú se n’oblidi”, exposa. “És massa interpretable per l’empresa, per l’Ajuntament i també –com ara podem comprovar– per la justícia”, assegura i insisteix: “Es van fent pagaments que són difícils de justificar“.